अगले हफ्ते होगी IPO की बरसात, 22 कंपनियों पर मिलेगा दांव लगाने का मौका, करीब ₹5000 जुटाने की तैयारी

IPO News Updates: अगला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त रहेगा। कुल 22 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहा है। इसमें 8 कंपनियों का आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट और 14 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं।

IPO News Updates: अगला हफ्ता आईपीओ के लिहाज से काफी व्यस्त रहेगा। कुल 22 कंपनियों के आईपीओ खुलने जा रहा है। इसमें 8 कंपनियों का आईपीओ मेनबोर्ड सेगमेंट और 14 कंपनियां एसएमई सेगमेंट की हैं। यह सभी 22 कंपनियां मिलकर करीब 5000 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास करेंगी। अगले हफ्ते जिन कंपनियों के आईपीओ खुल रहे हैं उसमें कई बड़ी कंपनियां भी हैं।

मेनबोर्ड कंपनियों का आईपीओ कौन है? Seshaasai Technologies का आईपीओ साइज सबसे बड़ा है। कंपनी के आईपीओ का साइज 813 करोड़ रुपये का है। वहीं इसके बाद आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ आएगा। इस मेनबोर्ड आईपीओ का साइज 745 करोड़ रुपये का है। Epack Prefab Technologies (504 करोड़ रुपये), सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस (490 करोड़ रुपये), जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (450 करोड़ रुपये), गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (409 करोड़ रुपये) और जिनकुसल इंडस्ट्रीज आईपीओ (116 करोड़ रुपये) ओपन हो रहा है।

कब से कब खुल रहा है आईपीओ Atlanta Electricals और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट का आईपीओ 22 सितंबर से खुलेगा। वहीं, जारो इंस्टीट्यूट, सोलरवर्ल्ड एनर्जी, आनंद राठी ब्रोकिंग और Seshaasai Technologies आईपीओ 23 सितंबर को खुल रहा है। इन कंपनियों के आईपीओ पर 25 सितंबर तक दांव लगाने का मौका रहेगा। वहीं, pack Prefab Technologies आईपीओ 24 से 26 सितंबर तक खुला रहेगा। जबकि Jinkushal Industries पर 25 से 29 सितंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा।

एसएमई सेगमेंट की कंपनियां इस हफ्ते 14 कंपनियों के आईपीओ एसएमई सेगमेंट में ओपन रहेंगे। प्राइम केबल इंडस्ट्रीज और सोवेक्स इडिबिल्स आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर तक खुला रहेगा। BharatRohan Airborne Innovations, Aptus Pharma, ट्रू कलर्स, मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस, एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस और Ecoline Exim आईपीओ 23 सितंबर से 25 सितंबर तक खुला रहेगा।

सिस्टेमेटिक इंडस्ट्रीज, Justo Realfintech और Praruh Technologies आईपीओ 24 सितंबर से 26 सितंबर तक दांव लगाने का मौका मिलेगा। Telge Projects और DSM Fresh Foods क्रमशः 25 सितंबर से 26 सितंबर तक खुला रहेगा।