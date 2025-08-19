Newly listed stock like jsw cement brigade hotel ventures crizac shares jump detail is here कुछ दिन पहले 3 कंपनियों की हुई थी लिस्टिंग, अब अचानक शेयर खरीदने की मची होड़, Business Hindi News - Hindustan
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच उन कंपनियों के शेयर भी डिमांड में रहे जिनकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ब्रिगेड होटल वेंचर्स और क्रिजैक, इन तीनों कंपनियों के शेयरों में 19 अगस्त को तगड़ी तेजी आई। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 03:08 PM
सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी के बीच उन कंपनियों के शेयर भी डिमांड में रहे जिनकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है। ये कंपनियां-जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ब्रिगेड होटल वेंचर्स और क्रिजैक है। इन तीनों कंपनियों के शेयरों में 19 अगस्त को तगड़ी तेजी आई। आइए सिलसिलेवार देख लेते हैं शेयरों का परफॉर्मेंस।

जेएसडब्ल्यू सीमेंट ( JSW Cement)

जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयर 5 प्रतिशत से ज़्यादा उछलकर 158 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के तीन सत्रों के भीतर ही यह शेयर अब तक अपने सूचीबद्ध मूल्य से 3 प्रतिशत और अपने आईपीओ मूल्य से लगभग 8 प्रतिशत बढ़ चुका है। कंपनी के शेयर 14 अगस्त को एनएसई पर 153.5 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए थे, जो आईपीओ मूल्य 147 रुपये प्रति शेयर से 4 प्रतिशत अधिक है।

ब्रिगेड होटल वेंचर्स (Brigade Hotel Ventures)

ब्रिगेड होटल वेंचर्स के शेयर 7 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 92 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। यह इस शेयर का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। सूचीबद्ध होने के बाद से ब्रिगेड होटल वेंचर्स के शेयरों में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वर्तमान में यह अपने आईपीओ इश्सू प्राइस से 2 प्रतिशत ऊपर हैं। बता दें कि इस शेयर ने 31 जुलाई को एनएसई पर 81.10 रुपये प्रति शेयर पर एंट्री ली। यह आईपीओ इश्यू प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर से लगभग 10 प्रतिशत डिस्काउंट था। ब्रिगेड होटल वेंचर्स के 760 करोड़ रुपये के आईपीओ को तीन दिनों की सार्वजनिक बोली के दौरान लगभग 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

क्रिजैक (Crizac)

इस कंपनी के शेयर 6 प्रतिशत से ज्यादा उछलकर 337 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर अपने सूचीबद्ध मूल्य से लगभग 20 प्रतिशत और आईपीओ मूल्य से 37 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त के साथ हैं। क्रिजैक के शेयर 9 जुलाई को एनएसई पर 281 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए थे, जो इसके 245 रुपये प्रति शेयर के आईपीओ मूल्य से लगभग 15 प्रतिशत अधिक था। आपको बता दें कि क्रिजैक के 860 करोड़ रुपये के आईपीओ में तीन दिनों की सार्वजनिक बोली के दौरान निवेशकों की गहरी दिलचस्पी देखी गई।

