IPO इश्यू से 90% ज्यादा पर ट्रेड कर रहा यह शेयर, पावर सेक्टर की है कंपनी
मुख्य बातें
- फुजियामा पावर सिस्टम्स शेयर में शुक्रवार को जबरदस्त खरीदारी देखी गई और इंट्रा डे में यह BSE पर ₹431.25 के नए ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गया
- बीते साल आए आईपीओ के इश्यू प्राइस से करीब 90% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है
Fujiyama Power Systems share: बाजार में भले ही बिकवाली हो लेकिन शुक्रवार को कुछ शेयरों ने अपने 52 हफ्ते का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। ऐसा ही एक शेयर फुजियामा पावर सिस्टम्स का है। इस शेयर में शुक्रवार को जबरदस्त खरीदारी देखी गई और इंट्रा डे में यह BSE पर ₹431.25 के नए ऑल-टाइम हाई तक पहुंच गया। फुजियामा पावर सिस्टम्स के शेयर की कीमत ₹410.40 की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले ₹411.10 पर खुली और सेशन के दौरान 5% बढ़कर ₹431.25 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब शेयर में उछाल आया है। वहीं, बीते साल आए आईपीओ के इश्यू प्राइस से करीब 90% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बहरहाल, आइए जानते हैं कि आखिर कंपनी के शेयर डिमांड में क्यों आ गए हैं।
शेयर में तेजी की वजह?
दरअसल, फुजियामा पावर सिस्टम्स ने जून तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन्स से उसका Q1FY27 का रेवेन्यू सालाना आधार पर (YoY) 125.3% और तिमाही आधार पर (QoQ) 49.4% बढ़कर ₹1,345.7 करोड़ हो गया। इस तिमाही के दौरान टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) ₹57.8 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 14.5% कम है। वहीं, तिमाही आधार पर यह 45.6% कम है।
तिमाही के दौरान फुजियामा पावर का एबिटा सालाना आधार पर 140.6% और तिमाही आधार पर 48.6% बढ़कर ₹254.8 करोड़ हो गया जबकि Q1FY27 के लिए मार्जिन 18.9% रहा, जो सालाना आधार पर 17.7% था।
रतलाम में प्लांट शुरू
हाल ही में फुजियामा पावर सिस्टम्स ने मध्य प्रदेश के रतलाम में दो गीगावॉट का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया है। इसमें विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित, परिवर्तित और प्रबंधित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक यह प्लांट सोलर इनवर्टर, यूपीएस सिस्टम और अन्य संबंधित समाधानों सहित पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की एक विस्तृत चेन का निर्माण करेगा। कंपनी ने कहा कि रतलाम प्लांट उसकी विस्तार परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सोलर प्राइस चेन में अपनी निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है।
पिछले साल लिस्ट हुए थे शेयर
फुजियामा पावर सिस्टम्स के शेयर पिछले साल 20 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। यह शेयर अपने ₹228 के इश्यू प्राइस से 90% ऊपर है। इस साल 2 मार्च को शेयर ₹170.55 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था लेकिन तब से इसमें अच्छी बढ़त देखी गई है। मासिक आधार पर, इस साल मार्च से ही शेयर में बढ़त देखी जा रही है। अगस्त में अब तक इसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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