महीने भर पहले खुला IPO, 232 रुपये का था शेयर, अब 400 रुपये के पार दाम

संक्षेप: जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग का आईपीओ एक महीने पहले खुला था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 232 रुपये था। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 9% के उछाल के साथ 401.45 रुपये पर पहुंच गए हैं।

हाल में बाजार में लिस्ट हुई कंपनी जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग के शेयर शुक्रवार को BSE में करीब 9 पर्सेंट के उछाल के साथ 401.45 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयर 16 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग ने लिस्टिंग के बाद अपना पहला तिमाही नतीजा पेश किया है। कंपनी का वित्तीय नतीजा शानदार रहा है। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया का भी जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग पर दांव है।

लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे में 88% बढ़ा कंपनी का मुनाफा

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सितंबर 2025 तिमाही में 98.6 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 88 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले साल की सितंबर तिमाही में कंपनी को 52.6 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग का रेवेन्यू 52 पर्सेंट बढ़कर 2113.7 करोड़ रुपये रहा है। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का इबिट्डा 160 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में यह 88 करोड़ रुपये था।

IPO में 232 रुपये था जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग के शेयर का दाम

जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग का आईपीओ दांव लगाने के लिए 24 सितंबर 2025 को खुला था और यह 26 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 232 रुपये था। जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 323 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर 304.95 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के आईपीओ पर टोटल 16.76 गुना दांव लगा था। आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 3.81 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।