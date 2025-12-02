7 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट, शेयर खरीदने की मची लूट, महीनेभर पहले ही आया था IPO

संक्षेप: यह कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है और निवेशकों की नजर इसकी वित्तीय मजबूती और तेज ग्रोथ पर टिकी हुई है। कंपनी ने अपने Q2 नतीजे 1 दिसंबर की पोस्ट-मार्केट घंटों में जारी किए थे, जिसके बाद बाजार में कंपनी के प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त सकारात्मकता देखने को मिली।

Emmvee Photovoltaic Share: सोलर पैनल निर्माता एम्मवी फोटोवोल्टिक (Emmvee Photovoltaic) के शेयरों में सोमवार, 2 दिसंबर को जोरदार उछाल देखने को मिला। कंपनी के दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी होने के बाद शेयर करीब 10% तक चढ़ गए, जिससे यह लगातार तीसरे सेशन में बढ़त पर रहा। इसी के साथ यह शेयर 240.76 रुपये पर आ गया था। यह कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है और निवेशकों की नजर इसकी वित्तीय मजबूती और तेज ग्रोथ पर टिकी हुई है। कंपनी ने अपने Q2 नतीजे 1 दिसंबर की पोस्ट-मार्केट घंटों में जारी किए थे, जिसके बाद बाजार में कंपनी के प्रदर्शन को लेकर जबरदस्त सकारात्मकता देखने को मिली।

7 गुना बढ़ा कंपनी का का मुनाफा कंपनी ने जुलाई–सितंबर 2025 की तिमाही में ₹237.86 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹35.12 करोड़ के मुकाबले लगभग 7 गुना ज्यादा है। तिमाही-दर-तिमाही आधार (QoQ) पर भी प्रॉफिट करीब 27% बढ़ा है। वहीं, ऑपरेशंस से होने वाली आय भी शानदार 181% YoY की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1,131 करोड़ पर पहुंच गई। EBITDA में 331% का उछाल और EPS में 580% की बड़ी छलांग ने कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती को और साफ कर दिया है। कंपनी के अनुसार, हाई-एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल की मांग बढ़ने से रेवेन्यू में 193% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है।

कंपनी ने क्या कहा एम्मवी फोटोवोल्टिक ने बताया कि IPO से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा लंबे समय से चले आ रहे ₹1,621 करोड़ के कर्ज को चुकाने में लगाया गया है, जिससे कंपनी का बैलेंस शीट मजबूत हुआ है और ब्याज खर्च कम हुआ है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुनाथा डोंथि वेंकटारत्नैया ने कहा कि यह कंपनी के लिए “ऐतिहासिक पहला हाफ” रहा है। उनका कहना है कि लगभग 7 गुना PAT ग्रोथ इस बात का प्रमाण है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ग्राहक भरोसा मजबूत हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि IPO सफल होने के बाद कंपनी अब विस्तार योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की स्थिति में है।