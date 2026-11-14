इस कंपनी का बढ़ा घाटा लेकिन रिकॉर्ड हाई पर ऑर्डर बुक, 20 दिन पहले हुई थी लिस्ट

मुख्य बातें

20 दिन पहले शेयर बाजार में एंट्री लेने वाली टेक्नोलॉजी-आधारित मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इस तिमाही के दौरान कंपनी का घाटा 43 प्रतिशत बढ़कर ₹88.11 करोड़ हो गया, जो एक साल पहले ₹61.55 करोड़ था। बता दें कि जेटवर्क के शेयर की लिस्टिंग बीते 23 अक्टूबर को हुई थी।

कंपनी के नतीजे वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर ₹4,599 करोड़ हो गया। एबिटा की बात करें तो ₹171 करोड़ रही, जो तिमाही आधार पर 66 प्रतिशत और सालाना आधार पर 31 प्रतिशत अधिक है। टैक्स से पहले का एडजस्टेड प्रॉफिट (PBT) ₹28 करोड़ के साथ पॉजिटिव हो गया जबकि FY27 की पहली तिमाही में ₹12 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस तिमाही में नेट लॉस काफी घटकर ₹88 करोड़ रह गया, जो FY27 की पहली तिमाही में ₹733 करोड़ था। इसका मतलब है कि 88 प्रतिशत की कमी आई है। जून तिमाही के नुकसान में कंपनी के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से जुड़ा ₹639 करोड़ का प्रोविजन शामिल था। बता दें कि कंपनी इस बिजनेस को बेच रही है।

मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक जेटवर्क के सह-संस्थापक और CEO अमृत आचार्य ने बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक ₹14,595 करोड़ के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है और पहली छमाही के कुल रेवेन्यू में पुराने ग्राहकों का योगदान 83% रहा। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बुक में सालाना आधार पर 67% की वृद्धि हुई। कंपनी को वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ₹4,613 करोड़ और पहली छमाही में ₹7,760 करोड़ के नए ऑर्डर मिले।

ऑर्डर बुक में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, थर्मल और विंड पावर के पुर्जे और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें सोलर उपकरण, केबल, तेल और गैस मशीनरी, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस ग्राहकों के लिए सटीक पुर्जे भी शामिल हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस जेटवर्क के शेयर की बात करें तो यह बीते शुक्रवार को अपने ऑल टाइम हाई 188 रुपये तक पहुंच गया था। बीएसई पर शेयर की क्लोजिंग 184.95 रुपये पर हुई। वहीं, लिस्टिंग डे पर यह शेयर 5 प्रतिशत बढ़त के साथ लिस्ट हुआ। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शेयर का इश्यू प्राइस 151 रुपये था। एनएसई पर शेयर ने 159.25 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की जो इश्यू से 5.46 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, बाद में यह 11.50 प्रतिशत फिसलकर 133.64 रुपये पर आ गया।