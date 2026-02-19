Hindustan Hindi News
चर्चित शेयर का बाउंसबैक, सिर्फ 3 दिन में 35% उछल गया शेयर

Feb 19, 2026 01:46 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बीते मंगलवार को यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 459 रुपये तक गिर गया था। इसके बाद शेयर ने बाउंसबैक किया है। हालांकि, मई 2025 में न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,379.15 रुपये पर थे।

Newgen software share price: सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बीच कुछ शेयर डिमांड में नजर आए। ऐसा ही एक शेयर Newgen सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर हैं। कंपनी का शेयर गुरुवार को ट्रेडिंग के दौरान 17 फीसदी तक चढ़कर 619 रुपये पर पहुंच गया। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में यह शेयर करीब 35 फीसदी उछल चुका है। बीते मंगलवार को यह शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 459 रुपये तक गिर गया था। इसके बाद शेयर ने बाउंसबैक किया है। हालांकि, मई 2025 में न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 1,379.15 रुपये पर थे। इस लिहाज से शेयर अब भी लगभग 55 फीसदी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। बता दें कि एआई (AI) से जुड़ी चिंताओं के कारण आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई लेकिन अब उनमें रिकवरी देखने को मिल रही है।

ब्रोकरेज का अनुमान

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर को लेकर ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने FY26 और FY27 के अनुमान घटाए हैं। हालांकि, गिरावट को देखते हुए शेयर ने खरीद की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 770 रुपये तय किया है। इसक अलावा IDBI कैपिटल और ICICI सिक्योरिटीज ने निकट अवधि की अनिश्चितताओं को देखते हुए होल्ड रेटिंग दी है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

दिसंबर 2025 तिमाही (Q3FY26) में न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का मुनाफा साल-दर-साल आधार पर 23.2 फीसदी घटकर 63 करोड़ रुपये रह गया। तिमाही के दौरान कंपनी की आय 400 करोड़ रुपये पर लगभग स्थिर रही। हालांकि, एबिटा 3.1 फीसदी बढ़कर 97 करोड़ रुपये पहुंच गया और मार्जिन 70 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 24.2 फीसदी पर पहुंचा।

कंपनी को मिला है ऑर्डर

हाल ही में न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने बताया कि उसे अपनी विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में 53.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या 13.07 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एलएलसी ने लाइसेंस, कार्यान्वयन और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ग्राहक के साथ समझौता किया है। शेयर बाजार में दाखिल जानकारी के अनुसार, यह अनुबंध तीन साल के लिए है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने गोपनीयता कारणों से संयुक्त अरब अमीरात में ग्राहक का नाम उजागर नहीं किया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53 फीसदी से ज्यादा है। पब्लिक शेयरहोल्डर्स में टाटा डिजिटल इंडिया फंड के पास 1.26 फीसदी हिस्सेदारी या 17,94,649 शेयर हैं। गोल्डमैन सैक्श के पास 31,11,859 शेयर या 2.19 फीसदी की हिस्सेदारी है। इसके अलावा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पास 4.08 फीसदी हिस्सेदारी या 58,08,494 शेयर है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
