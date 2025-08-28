टैरिफ के बाद कपड़ा निर्यात का नया रास्ता, 40 देशों पर नजर, 590 अरब डॉलर का मौका

अमेरिका के भारतीय सामानों पर 50% के भारी टैक्स लगाए जाने के बीच, भारत ने अपने कपड़ा निर्यात को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई है। भारत अब 40 देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% के भारी टैक्स लगाए जाने के बीच, भारत ने अपने कपड़ा निर्यात को बढ़ाने के लिए एक नई योजना बनाई है। भारत अब 40 देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। पीटीआई के मुताबिक इस योजना में शामिल प्रमुख देश हैं, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ऑस्ट्रेलिया। भारत इन देशों में खुद को एक भरोसेमंद, गुणवत्तापूर्ण और लेटेस्ट टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के सप्लॉयर के रूप में स्थापित करना चाहता है।

ऐसा क्यों कर रहा है भारत? भले ही भारत 220 से भी ज्यादा देशों को निर्यात करता है, लेकिन इन चुने हुए 40 देशों का आयात बहुत बड़ा है। इन देशों का कुल कपड़ा आयात 590 अरब डॉलर (लगभग 49 लाख करोड़ रुपये) से भी ज्यादा है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी केवल 5-6% ही है। इस विशाल अवसर का फायदा उठाने और अपना बाजार बढ़ाने के लिए भारत यह कदम उठा रहा है।

अमेरिकी टैरिफ का बड़ा झटका अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय सामानों पर 50% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है। इससे 48 अरब डॉलर (लगभग 4 लाख करोड़ रुपये) से अधिक के भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे। इस टैक्स का सबसे ज्यादा असर कपड़ा, गहने, झींगा मछली, चमड़ा और जूते, रसायन और मशीनरी जैसे उद्योगों पर पड़ेगा।

उद्योग की चिंता और मदद की गुहार कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा कि 25% टैरिफ तो उद्योग समझने को तैयार था, लेकिन 50% का टैरिफ भारतीय कपड़ा उद्योग को अमेरिकी बाजार से बाहर कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि, बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारतीय उत्पादों पर 30-31% अतिरिक्ट टैक्स होगा, जिससे वे महंगे हो जाएंगे।

उद्योग ने सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है ताकि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने तक वे बाजार में टिके रह सकें। साथ ही, वे ब्रिटेन और यूरोपीय देशों (EFTA) के साथ व्यापार सौदों का फायदा उठाकर अपने नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।