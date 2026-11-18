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New Wage Rules: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चा जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों में DA यानी महंगाई भत्ते से लेकर न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और सैलरी से होने वाली कटौती तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। वहीं, छुट्टी के दिन काम करने पर सामान्य वेतन से दोगुना पैसा मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते में साल में दो बार बदलाव होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि डिटेल में…

5 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया था बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इन नए नियमों को 5 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया था। राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गए हैं। नए नियमों ने महाराष्ट्र के 1963 के ओल्ड मिनिमम वेजेस रूल्स और पेमेंट ऑफ वेजेस रूल्स की जगह ली है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम वेतन तय करने पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

हफ्ते में 48 घंटे काम, रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी नए नियमों के मुताबिक, रोजाना के हिसाब से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य काम का समय 8 घंटे तय किया गया है। वहीं, दूसरे वेतन आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक हफ्ते में काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कंपनियों और एम्प्लॉयर्स को कर्मचारियों के काम के समय का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हर कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन आराम यानी साप्ताहिक छुट्टी देना जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी। ऐसे दिन काम करने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन के मुकाबले कम से कम दोगुना पैसा भी देना होगा।

नए वेज रूल्स में वेतन की परिभाषा भी साफ की गई है। इसके तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की कुल सैलरी में दूसरे भत्तों और सुविधाओं का हिस्सा 50 फीसदी से ज्यादा होता है, तो 50 फीसदी से ऊपर की रकम को भी वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इस बदलाव का असर ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की गणना पर भी पड़ सकता है। इससे कंपनियों के लिए कर्मचारियों के वेतन और उनसे जुड़े लाभों की गणना का तरीका ज्यादा स्पष्ट होगा।

साल में दो बार बदलेगा महंगाई भत्ता महाराष्ट्र सरकार अब न्यूनतम मजदूरी की दरें दैनिक आधार पर तय करेगी। इसके हिसाब से एक घंटे की मजदूरी निकालने के लिए दैनिक वेतन को 8 से भाग दिया जाएगा, जबकि महीने का वेतन निकालने के लिए दैनिक मजदूरी को 26 से गुणा किया जाएगा। सरकार ने काम के आधार पर कर्मचारियों को चार कैटेग में बांटा है। इनमें हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज शामिल हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ते में बदलाव साल में दो बार किया जाएगा। यह बदलाव 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले किया जाएगा। इसके लिए लेबर ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के औसत को आधार बनाया जाएगा।

सैलरी से 50% से ज्यादा नहीं होगी कटौती नए नियमों में कर्मचारियों की सैलरी से होने वाली कटौती पर भी सीमा तय की गई है। अब किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं काटी जा सकेगी। अगर किसी वजह से इससे ज्यादा कटौती करनी पड़ती है, तो बाकी रकम अगली वेतन अवधि में किस्तों में वसूली जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाना चाहती है या किसी नुकसान के बदले उसकी सैलरी से पैसा काटना चाहती है, तो पहले उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपनी बात रखने और सफाई देने का मौका भी देना जरूरी होगा।

कंपनियों को 5 साल तक रखने होंगे रिकॉर्ड नए नियमों के तहत कंपनियों और नियोक्ताओं को कर्मचारियों की जानकारी, वेतन, ओवरटाइम और हाजिरी से जुड़े रिकॉर्ड रखने होंगे। ये रिकॉर्ड कागज या डिजिटल दोनों तरीकों से रखे जा सकते हैं। कंपनियों को आखिरी एंट्री की तारीख से कम से कम 5 साल तक इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही हर कर्मचारी को वेतन मिलने की तारीख तक सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या किसी अन्य वजह से उसे मिलने वाली रकम का भुगतान नहीं हो पाता है, तो तय परिस्थितियों में उस रकम को संबंधित असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास जमा कराना होगा। कर्मचारी अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे मिलने वाली रकम उस व्यक्ति को दी जा सके।