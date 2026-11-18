8वें वेतन आयोग के बीच इस राज्य में नया वेतन नियम लागू, DA से ओवरटाइम तक बदलेंगे कई नियम
मुख्य बातें
- नए नियमों के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी से एक हफ्ते में सामान्य तौर पर 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा
- वहीं, अगर कर्मचारी साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम करता है, तो उसे बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी
- इसके अलावा, छुट्टी वाले दिन काम करने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा
New Wage Rules: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चा जारी है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नए वेज रूल्स 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों में DA यानी महंगाई भत्ते से लेकर न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और सैलरी से होने वाली कटौती तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। वहीं, छुट्टी के दिन काम करने पर सामान्य वेतन से दोगुना पैसा मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते में साल में दो बार बदलाव होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि डिटेल में…
5 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया था
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इन नए नियमों को 5 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया था। राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। ये नियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गए हैं। नए नियमों ने महाराष्ट्र के 1963 के ओल्ड मिनिमम वेजेस रूल्स और पेमेंट ऑफ वेजेस रूल्स की जगह ली है। हालांकि, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिनिमम वेतन तय करने पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
हफ्ते में 48 घंटे काम, रोजाना 8 घंटे की ड्यूटी
नए नियमों के मुताबिक, रोजाना के हिसाब से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य काम का समय 8 घंटे तय किया गया है। वहीं, दूसरे वेतन आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक हफ्ते में काम के घंटे 48 से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कंपनियों और एम्प्लॉयर्स को कर्मचारियों के काम के समय का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हर कर्मचारी को हफ्ते में एक दिन आराम यानी साप्ताहिक छुट्टी देना जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे बदले में दूसरी छुट्टी देनी होगी। ऐसे दिन काम करने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन के मुकाबले कम से कम दोगुना पैसा भी देना होगा।
सैलरी में बेसिक और महंगाई भत्ता होगा शामिल
नए वेज रूल्स में वेतन की परिभाषा भी साफ की गई है। इसके तहत बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और रिटेनिंग अलाउंस को वेतन का हिस्सा माना जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की कुल सैलरी में दूसरे भत्तों और सुविधाओं का हिस्सा 50 फीसदी से ज्यादा होता है, तो 50 फीसदी से ऊपर की रकम को भी वेतन में जोड़ दिया जाएगा। इस बदलाव का असर ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों की गणना पर भी पड़ सकता है। इससे कंपनियों के लिए कर्मचारियों के वेतन और उनसे जुड़े लाभों की गणना का तरीका ज्यादा स्पष्ट होगा।
साल में दो बार बदलेगा महंगाई भत्ता
महाराष्ट्र सरकार अब न्यूनतम मजदूरी की दरें दैनिक आधार पर तय करेगी। इसके हिसाब से एक घंटे की मजदूरी निकालने के लिए दैनिक वेतन को 8 से भाग दिया जाएगा, जबकि महीने का वेतन निकालने के लिए दैनिक मजदूरी को 26 से गुणा किया जाएगा। सरकार ने काम के आधार पर कर्मचारियों को चार कैटेग में बांटा है। इनमें हाईली स्किल्ड, स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज शामिल हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ते में बदलाव साल में दो बार किया जाएगा। यह बदलाव 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले किया जाएगा। इसके लिए लेबर ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के औसत को आधार बनाया जाएगा।
सैलरी से 50% से ज्यादा नहीं होगी कटौती
नए नियमों में कर्मचारियों की सैलरी से होने वाली कटौती पर भी सीमा तय की गई है। अब किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी की कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा रकम नहीं काटी जा सकेगी। अगर किसी वजह से इससे ज्यादा कटौती करनी पड़ती है, तो बाकी रकम अगली वेतन अवधि में किस्तों में वसूली जाएगी। इसके अलावा अगर कंपनी किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाना चाहती है या किसी नुकसान के बदले उसकी सैलरी से पैसा काटना चाहती है, तो पहले उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपनी बात रखने और सफाई देने का मौका भी देना जरूरी होगा।
कंपनियों को 5 साल तक रखने होंगे रिकॉर्ड
नए नियमों के तहत कंपनियों और नियोक्ताओं को कर्मचारियों की जानकारी, वेतन, ओवरटाइम और हाजिरी से जुड़े रिकॉर्ड रखने होंगे। ये रिकॉर्ड कागज या डिजिटल दोनों तरीकों से रखे जा सकते हैं। कंपनियों को आखिरी एंट्री की तारीख से कम से कम 5 साल तक इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना होगा। साथ ही हर कर्मचारी को वेतन मिलने की तारीख तक सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या किसी अन्य वजह से उसे मिलने वाली रकम का भुगतान नहीं हो पाता है, तो तय परिस्थितियों में उस रकम को संबंधित असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पास जमा कराना होगा। कर्मचारी अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनी बना सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे मिलने वाली रकम उस व्यक्ति को दी जा सके।
कर्मचारी वेतन से जुड़ी शिकायत कहां कर सकेंगे?
नए नियमों के तहत कर्मचारी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर मिलकर वेतन से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन करने की सुविधा होगी। शिकायतों में न्यूनतम वेतन नहीं मिलने, ओवरटाइम का पैसा न मिलने, साप्ताहिक छुट्टी के भुगतान, गलत तरीके से सैलरी काटने, न्यूनतम बोनस और महिला-पुरुष कर्मचारियों के बीच वेतन में भेदभाव जैसे मामले शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें