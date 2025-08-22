new twist in cloud war google signs 10 billion dollar deal with meta क्लाउड वॉर में नया मोड़, गूगल ने मेटा के साथ किया 10 अरब डॉलर की डील, Business Hindi News - Hindustan
Drigraj Madheshia रॉयटर्सFri, 22 Aug 2025 07:33 AM
क्लाउड वॉर में नया मोड़, गूगल ने मेटा के साथ किया 10 अरब डॉलर की डील

टेक दिग्गज कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने गूगल क्लाउड के साथ छह साल का एक बड़ा समझौता किया है, जिसका मूल्य $10 अरब से अधिक बताया जा रहा है। यह खोज दिग्गज गूगल का हाल ही में ओपनएआई के बाद दूसरा बड़ा समझौता है। इस समझौते के तहत, मेटा अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरतों के लिए गूगल क्लाउड के सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और अन्य सेवाओं का इस्तेमाल करेगा।

एआई पर जोर देने वाली मेटा की रणनीति

यह खबर ऐसे समय में आई है, जब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जुलाई में कहा था कि कंपनी कई बड़े एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करेगी। पिछले महीने, कंपनी ने अपने वार्षिक पूंजीगत व्यय के पूर्वानुमान की निचली सीमा को $2 अरब बढ़ाकर $66 अरब से $72 अरब के दायरे में कर दिया था। मेटा एआई को बूस्ट करने के लिए आवश्यक बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मदद के लिए बाहरी साझेदारों की तलाश कर रहा है।

गूगल क्लाउड की सफलता

इन समझौतों के बीच, गूगल की पैरेंट कंपनी के क्लाउड-कंप्यूटिंग यूनिट ने जुलाई में दूसरी तिमाही में राजस्व में लगभग 32% की उछाल दर्ज की, जो अनुमानों से अधिक था। जून में, रॉयटर्स ने बताया था कि ओपनएआई कंप्यूटिंग क्षमता की अपनी बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्फाबेट की गूगल क्लाउड सेवा को जोड़ने की योजना बना रहा था, जो AI सेक्टर में दो प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के बीच एक आश्चर्यजनक सहयोग था।

कैसा रहा वॉल स्ट्रीट का हाल

गुरुवार को डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 152.81 अंक या 0.34% टूटकर 44,785.50 पर बंद हुआ। जबकि एसएंडपी 500 25.61 अंक या 0.40% गिरकर 6,370.17 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 72.54 अंक यानी 0.34 फीसदी की गिरावट के साथ 21,100.31 के स्तर पर बंद हुआ है। एनवीडिया शेयर की कीमत 0.24% गिर गई, मेटा शेयरों में 1.15% की गिरावट आई, Amazon.com स्टॉक की कीमत 0.83% गिर गई। टेस्ला के शेयर की कीमत 1.17% फिसल गई, वॉलमार्ट के शेयर 4.5% गिर गए और कोटी के शेयर 21.4% गिर गए।

