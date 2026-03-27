New Tax Rule Alert: अब इनकम छुपाई तो आयकर विभाग करेगा खुद हिसाब

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों (New Income Tax Rule) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम बदलाव किया है। अब अगर आपकी वास्तविक इनकम स्पष्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, तो आयकर विभाग खुद आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है।

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों (New Income Tax Rule) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम बदलाव किया है। अब अगर आपकी वास्तविक इनकम स्पष्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, तो आयकर विभाग खुद आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समय पर ITR फाइल नहीं करते या नोटिस का जवाब नहीं देते।

कब AO आपकी आय का अनुमान लगा सकता है? नए नियम 9 के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी (AO) को यह अधिकार तब मिलता है जब आपकी आय “निश्चित रूप से तय” नहीं की जा सकती। यह स्थिति तब मामलों में बनती है, जब आपने ITR फाइल नहीं किया या आयकर विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया।

सीए अभिनंदन पांडेया के मतुाबिक आय से जुड़े दस्तावेज अधूरे या अस्पष्ट हैं या NRI की भारत से जुड़े आय का स्पष्ट डेटा नहीं है तो ऐसी स्थिति में AO बेस्ट जजमेंट एसेसमेंट के तहत आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है।

कैसे तय होगी आपकी अनुमानित आय? सीए अजय बगड़िया के मतुाबिक अगर आपकी आय स्पष्ट नहीं है, तो अधिकारी कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे, कुल कारोबार का एक प्रतिशत, ग्लोबल प्रॉफिट रेशियो या उपलब्ध डेटा के आधार पर उचित अनुमान लगा सकता है। यानी अगर रिकॉर्ड साफ नहीं है, तो विभाग अपनी गणना से टैक्स तय करेगा।

किन लोगों के लिए ज्यादा जोखिम? सीए संतोष मिश्रा के मुताबिक NRI और इंटरनेशनल इनकम वाले लोग या बिजनेस करने वाले जिनके रिकॉर्ड कमजोर हैं या फिर ITR देर से या नहीं भरने वाले लोग हैं तो इन लोगों के लिए यह नियम ज्यादा सख्त असर डाल सकता है।