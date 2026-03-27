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New Tax Rule Alert: अब इनकम छुपाई तो आयकर विभाग करेगा खुद हिसाब

Mar 27, 2026 02:10 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों (New Income Tax Rule) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम बदलाव किया है। अब अगर आपकी वास्तविक इनकम स्पष्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, तो आयकर विभाग खुद आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है।

New Tax Rule Alert: अब इनकम छुपाई तो आयकर विभाग करेगा खुद हिसाब

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर नियमों (New Income Tax Rule) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम बदलाव किया है। अब अगर आपकी वास्तविक इनकम स्पष्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, तो आयकर विभाग खुद आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समय पर ITR फाइल नहीं करते या नोटिस का जवाब नहीं देते।

कब AO आपकी आय का अनुमान लगा सकता है?

नए नियम 9 के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी (AO) को यह अधिकार तब मिलता है जब आपकी आय “निश्चित रूप से तय” नहीं की जा सकती। यह स्थिति तब मामलों में बनती है, जब आपने ITR फाइल नहीं किया या आयकर विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दिया।

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सीए अभिनंदन पांडेया के मतुाबिक आय से जुड़े दस्तावेज अधूरे या अस्पष्ट हैं या NRI की भारत से जुड़े आय का स्पष्ट डेटा नहीं है तो ऐसी स्थिति में AO बेस्ट जजमेंट एसेसमेंट के तहत आपकी आय का अनुमान लगाकर टैक्स तय कर सकता है।

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कैसे तय होगी आपकी अनुमानित आय?

सीए अजय बगड़िया के मतुाबिक अगर आपकी आय स्पष्ट नहीं है, तो अधिकारी कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे, कुल कारोबार का एक प्रतिशत, ग्लोबल प्रॉफिट रेशियो या उपलब्ध डेटा के आधार पर उचित अनुमान लगा सकता है। यानी अगर रिकॉर्ड साफ नहीं है, तो विभाग अपनी गणना से टैक्स तय करेगा।

किन लोगों के लिए ज्यादा जोखिम?

सीए संतोष मिश्रा के मुताबिक NRI और इंटरनेशनल इनकम वाले लोग या बिजनेस करने वाले जिनके रिकॉर्ड कमजोर हैं या फिर ITR देर से या नहीं भरने वाले लोग हैं तो इन लोगों के लिए यह नियम ज्यादा सख्त असर डाल सकता है।

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इससे कैसे बचें?

समय पर ITR फाइल करें, सभी दस्तावेज सही रखें। आयकर नोटिस का तुरंत जवाब दें और पारदर्शिता बनाए रखें। आसान भाषा में कहें तो रिकॉर्ड साफ है तो कोई डर नहीं, वरना विभाग खुद हिसाब लगाएगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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