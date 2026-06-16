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महंगाई का नया झटका: तेल, चावल, चीनी और टमाटर के दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Inflation: जून 2026 के मध्य तक देश में दालों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन खाद्य तेलों और टमाटर जैसी प्रमुख उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई घरेलू बजट पर दबाव बनाए हुए है
महंगाई का नया झटका: तेल, चावल, चीनी और टमाटर के दाम सुनकर उड़ जाएंगे होश

पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और बिजली की कीमतों में तेजी का असर आम आदमी के बजट पर साफ दिख रहा है। डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चावल, चीनी, तेल और टमाटर के दाम पिछले एक साल में बहुत अधिक बढ़े हैं। उपभोक्ता मामलों से जुड़े ताजा आंकड़ों के अनुसार खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सूरजमुखी तेल की औसत रिटेल प्राइस एक साल में 17.33 प्रतिशत बढ़कर 187.33 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। सरसों तेल में 11.38 प्रतिशत और पाम तेल में 11.59 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है।

सोया ऑयल भी पिछले वर्ष की तुलना में 10.02 प्रतिशत महंगा हुआ है। मूंगफली तेल के दाम 202.78 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है, जो एक साल पहले के मुकाबले 8.67 प्रतिशत अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और आयात लागत का असर घरेलू तेल कीमतों पर दिखाई दे रहा है।

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टमाटर की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल

सब्जियों में टमाटर सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। इसकी अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत 43.36 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो एक महीने पहले की तुलना में 22.31 प्रतिशत और एक साल पहले की तुलना में 36.96 प्रतिशत अधिक है।

प्याज की कीमत भी बढ़कर 27.01 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। हालांकि आलू की कीमतों में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है।

चावल और चीनी महंगे, गेहूं में नरमी

अनाज और चीनी की श्रेणी में चावल की औसत खुदरा कीमत 43.65 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.13 प्रतिशत अधिक है। चीनी की कीमत भी बढ़कर 46.85 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है।

इसके विपरीत गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। गेहूं की कीमत में सालाना आधार पर 1.47 प्रतिशत और आटे की कीमत में 0.27 प्रतिशत की कमी आई है। इससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की संभावना है।

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दालों में मामूली तेजी

चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल की कीमतों में पिछले एक महीने के मुकाबले बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। चना दाल की औसत खुदरा कीमत 85.58 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि तूर दाल 122.46 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई। उड़द दाल 118.74 रुपये, मूंग दाल 111.59 रुपये और मसूर दाल 90.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही।

एक साल की तुलना में सभी प्रमुख दालों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे अधिक सालाना वृद्धि मसूर दाल में 3.83 प्रतिशत और उड़द दाल में 2.83 प्रतिशत दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि दालों का बाजार फिलहाल अपेक्षाकृत संतुलित बना हुआ है।

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महानगरों में भी दिखा असर

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और रांची जैसे प्रमुख शहरों में भी खाद्य तेलों और दालों की कीमतों में अंतर देखने को मिला। मुंबई में खाद्य तेलों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक रहीं, जबकि कोलकाता और चेन्नई में टमाटर तथा दालों के दाम कई वस्तुओं में ऊंचे स्तर पर दर्ज किए गए।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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