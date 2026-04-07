EPFO और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी, लेकिन सैलरी होगी कम? समझें नया नियम
1 अप्रैल 2026 से लागू नए 50% वेज रूल के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी, जिससे EPF और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा। इसका असर यह होगा कि हर महीने मिलने वाली टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में कर्मचारियों की बचत और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी।
अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी स्लिप में बड़ा बदलाव दिख सकता है। सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर रूल्स के तहत अब सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से नया रूप दिया गया है। इन बदलावों का सबसे अहम हिस्सा 50% वेज रूल है, जिसका सीधा असर आपकी टेक-होम सैलरी, EPF और ग्रेच्युटी पर पड़ेगा। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं।
नए नियम में क्या बदलाव?
नए नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी की कुल सैलरी (CTC) में बेसिक सैलरी, डीए (Dearness Allowance) और रिटेनिंग अलाउंस मिलाकर कम से कम 50% होना जरूरी है। पहले कई कंपनियां बेसिक सैलरी को कम रखकर HRA, बोनस और अन्य अलाउंस ज्यादा दिखाती थीं, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी ज्यादा नजर आती थी। लेकिन, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा। अगर अलाउंस 50% से ज्यादा होते हैं, तो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।
EPF पर सबसे बड़ा असर
इस बदलाव का सबसे बड़ा असर EPF (Employees’ Provident Fund) पर पड़ेगा, क्योंकि EPF का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होता है, इसलिए बेसिक बढ़ने से PF में कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हर महीने आपकी सैलरी से ज्यादा कटौती होगी और आपका टेक-होम सैलरी थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि, यह पैसा आपकी भविष्य की बचत को मजबूत करेगा।
ग्रेच्युटी के नियमों में भी बड़ा बदलाव
ग्रेच्युटी के नियमों में भी बड़ा बदलाव आया है। अब फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेच्युटी का लाभ मिल सकेगा, जबकि पहले इसके लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ता था। साथ ही, क्योंकि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन आखिरी बेसिक सैलरी पर होता है, इसलिए बेसिक बढ़ने से रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर मिलने वाली रकम भी ज्यादा होगी।
इन नए नियमों से आपकी मौजूदा इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ज्यादा PF और ग्रेच्युटी का मतलब बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग और मजबूत वित्तीय सुरक्षा है। आसान शब्दों में कहें तो यह बदलाव आज की कम कमाई, लेकिन कल की ज्यादा सुरक्षा का फॉर्मूला लेकर आया है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।