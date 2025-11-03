NPS खाते से जुड़े नए नियम लागू, अब कुछ ही मिनटों में खुल जाएगा अकाउंट

संक्षेप: NPS New Rules: NPS खाता खोलने के लिए अब केवल दो चीजों में से एक की जरूरत होगी। पहला केंद्रीय केवाईसी नंबर, जो 14 अंकों का होता है और सभी वित्तीय खातों के लिए केवाईसी को एक साथ जोड़ता है। अगर किसी के पास KYC नहीं है तो उसके पास बचत बैंक खाता नंबर होना चाहिए, जिसकी केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी हो

पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने हाल ही में एनपीएस खाते से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। इससे अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के सिर्फ अपने केवाईसी नंबर या बचत बैंक खाता संख्या की मदद से कुछ ही मिनटों में एनपीएस खाता खोल सकता है। खाता खोलने के लिए अब केवल दो चीजों में से एक की जरूरत होगी। पहला केंद्रीय केवाईसी नंबर, जो 14 अंकों का होता है और सभी वित्तीय खातों के लिए केवाईसी को एक साथ जोड़ता है। अगर किसी के पास सीकेवाईसी नहीं है तो उसके पास बचत बैंक खाता नंबर होना चाहिए, जिसकी केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी हो

केवाईसी सत्यापन भी दो तरीकों से होगा 1. आमने-सामने (फेस-टू-फेस)

2. बिना आमने-सामने

दस्तावेज आधारित : अधिकारी पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी देखकर पहचान करेंगे।

वीडियो कॉल : लाइव वीडियो के जरिए पहचान की पुष्टि होगी।

आधार बायोमेट्रिक केवाईसी : अंगुलियों के निशान, चेहरे और आंखों को स्कैन कर पहचान होगी।

खाता खोलने के दो तरीके 1.ऑनलाइन एनपीएस की वेबसाइट या ऐप से सीधे खाता खोला जा सकता है।

आधार या बैंक खाते के जरिए केवाईसी सत्यापन किया जाएगा।

अधिकृत केंद्र नहीं जाना होगा।

आधार ओटीपी : आधार से जुड़े मोबाइल पर आए ओटीपी से।

डिजी लॉकर/ सीकेवाईसी : अगर आपकी पहचान पहले से सरकारी डेटाबेस में दर्ज है, तो सिस्टम अपने-आप डाटा खींच लेगा।

वीडियो केवाईसी : ग्राहक सुरक्षित ऐप से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

2. ऑफलाइन अधिकृत बैंक या डाकघर की शाखा (पीओपी) में जाना होगा। वहां नया फॉर्म भरना होगा। वहां मौजद अधिकारी ग्राहके के दस्तावेज देखकर प्रक्रिया पूरी करेंगे।

पहले क्या थी दिक्कत पहले खाता खोलने के लिए किसी व्यक्ति को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण जैसे कई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने होते थे। उसे अधिकृत केंद्र (जैसे बैंक या डाकघर) जाना पड़ता था। केवाईसी प्रक्रिया अलग से करनी पड़ती थी। फॉर्म भरने में घंटों लग जाते थे। इस वजह से कई लोग, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों या कम पढ़े-लिखे लोग, एनपीएस से दूर रहते थे। पहले खाता खोलने में दो-तीन दिन लगते थे लेकिन नई प्रक्रिया में यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाएगा।

कैसे खुलेगा खाता

1. एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट (www.npscra .nsdl.co.in) या किसी अधिकृत एजेंसी के मोबाइल ऐप पर जाएं। वहां ‘नया खाता खोलें’ या “Quick Digital Onboarding” पर क्लिक करें।

2. इससे फॉर्म खुलेगा। यहां ब्योरा भरें। अब ईमेल और सीकेवाईसी नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करें।

3. इससे सिस्टम अपने आप नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से खींच लेगा। इसकी पुष्टि करें।

4. इसके बाद केवाईसी सत्यापन होगा। ग्राहक कोई भी तरीका चुन सकता है।