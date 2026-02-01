Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़new rules from 1 february 2026 lpg cylinder price cng png fastag cigarette tobacco credit card impact on common man
सिगरेट बढ़ाएगा जेब का बोझ? सीएनजी, FASTag पर भी होगा असर; 1 फरवरी से क्या-क्या बदलेगा

सिगरेट बढ़ाएगा जेब का बोझ? सीएनजी, FASTag पर भी होगा असर; 1 फरवरी से क्या-क्या बदलेगा

संक्षेप:

1 फरवरी 2026 से लागू हो रहे नए नियमों में गैस, फ्यूल, फास्टैग और सिगरेट से जुड़े बदलाव शामिल हैं, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे।

Feb 01, 2026 07:48 am ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
फरवरी की शुरुआत इस बार आम आदमी के लिए राहत नहीं बल्कि खर्च बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। रविवार, 1 फरवरी 2026 से देशभर में कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस से लेकर गाड़ी के फ्यूल, टोल टैक्स, सिगरेट-तंबाकू और बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव तय माना जा रहा है। हर महीने की तरह इस बार भी तेल कंपनियां और सरकारी एजेंसियां नई दरें और नियम लागू करेंगी, जिससे घरेलू बजट हिल सकता है।

LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी कड़ी में 1 फरवरी 2026 को 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर और 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति को देखा जाए, तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में हल्का उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल सिलेंडर पहले से ही महंगे हैं और इनमें बदलाव का असर सीधे खाने-पीने की चीजों पर पड़ सकता है।

CNG, PNG और ATF के दाम भी बदल सकते हैं

एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की भी हर महीने समीक्षा होती है। सीएनजी महंगी होने पर गाड़ी से सफर करना खर्चीला होगा, पीएनजी के दाम बढ़ने से शहरी घरों का बजट प्रभावित होगा और एटीएफ महंगा होने पर हवाई टिकटों के दाम बढ़ सकते हैं।

FASTag नियमों में मिलेगी राहत

1 फरवरी 2026 से FASTag को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। अब FASTag यूजर्स को अलग से केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक, FASTag जारी करने से पहले जरूरी जांच की जिम्मेदारी सीधे बैंकों की होगी। इससे टोल प्लाजा पर अटकने की परेशानी कम होने की उम्मीद है।

सिगरेट और तंबाकू पर बढ़ेगा बोझ

1 फरवरी से सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू किया जाएगा। सरकार उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ा रही है, जो जीएसटी से अलग होगा। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा और सिगरेट व तंबाकू पहले से ज्यादा महंगे हो जाएंगे।

क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी अलर्ट

फरवरी की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें चार्ज, रिवॉर्ड पॉइंट्स और लेट फीस से जुड़े नियम शामिल हो सकते हैं। बैंक छुट्टियों की वजह से कई बार जानकारी देर से मिलती है, इसलिए बैंक मैसेज और ईमेल पर नजर रखना जरूरी है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
