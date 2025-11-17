Hindustan Hindi News
एनपीएस में निवेश के नए नियम, क्या है मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क योजना

Mon, 17 Nov 2025 06:28 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
पेंशन कोष नियामक संस्था एफआरडीए ने कॉरपोरेट एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब कर्मचारी ‘मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क’ के तहत जोखिम वाले इक्विटी फंड में 100% निवेश का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन कर्मचारी को यह अतिरिक्त योगदान खुद अलग से करना होगा।

वर्तमान नियमों के अनुसार, कॉरपोरेट एनपीएस में आमतौर पर नियोक्ता (कंपनी) और कर्मचारी दोनों मिलकर योगदान तय करते हैं। कहीं-कहीं दोनों योगदान करते हैं और कुछ मामलों में केवल नियोक्ता ही योगदान करता है। पीएफआरडीए ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जो योगदान कंपनी और कर्मचारी के बीच तय हो चुका है, उसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क वाली योजना में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। अगर कर्मचारी जोखिम वाले इक्विटी फंड में 100% निवेश करना चाहता है, तो उसे अलग से स्वैच्छिक योगदान करना होगा।

पीएफआरडीए ने इस साल 1 अक्टूबर से एक साथ कई योजनाओं (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) में निवेश करने की सुविधा एनपीएस सदस्यों को दी है। इसे केवल गैर सरकारी सदस्यों के लिए शुरू किया गया है। पहले निवेशक को एक टियर खाते में केवल एक ही योजना चुनने की इजाजत थी।

अब निवेशक अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। इनमें ज्यादा जोखिम वाली इक्विटी और दूसरी में सुरक्षित डेब्ट फंड योजनाएं शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत निवेशक अब 100% तक इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। पहले यह सीमा 75% थी। यानी जो निवेशक ज्यादा रिटर्न के लिए जोखिम लेना चाहते हैं, वह यह विकल्प चुन सकते हैं।

लिखित सहमति जरूरी

नए नियमों के तहत अब नियोक्ता और कर्मचारी मिलकर तय करेंगे कि कौन-सा पेंशन कोष और कौन-सी निवेश योजना चुनी जाए। पहले कई कंपनियों में यह निर्णय केवल नियोक्ता लेता था, लेकिन अब दोनों पक्षों की आपसी सहमति अनिवार्य होगी। इस फैसले को लिखित रूप में रखना जरूरी होगा। चुने गए फंड की हर साल समीक्षा भी की जाएगी।

शिकायत कर सकेंगे

यदि किसी कर्मचारी को लगता है कि उनकी सहमति के बिना फंड चुना गया है, तो वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए दो चरण की प्रणाली निर्धारित की गई है। कर्मचारी पहले एचआर विभाग में शिकायत करेंगे। अगर वहां समाधान नहीं होता है तो कर्मचारी आगे पीएफआरडीए को शिकायत कर सकता है।

