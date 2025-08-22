GST की नई राहत आम लोगों तक जल्द पहुंचेगी, कंपनियां नहीं कर पाएंगी खेल

GST Reforms: केंद्र सरकार के प्रस्ताव में यह स्पष्ट भी किया गया है कि जब जीएसटी काउंसिल में दरों में बड़े परिवर्तन का फैसला होगा तो उसका लाभ उन्हें सीधे तौर पर आम लोगों, उद्यमियों, किसानों और युवाओं को देना होगा। अगर कंपनियों द्वारा मूल्य वृद्धि की जाती है तो उस पर सरकार कड़ी नजर रखेगी।

GST Reforms: जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव से जुड़े अधिकांश बिंदुओं पर जीओएम में सहमति बन गई है। अब इन पर अंतिम फैसले लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक सितंबर की शुरुआत में हो सकती है। माना जा रहा है कि बैठक में जीएसटी राहत से जुड़े फैसले लागू किए जा सकते हैं।

इससे पहले संभवना जताई जा रही थी कि बैठक 20 से 21 सितंबर के बीच होगी, लेकिन मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक लंबी चलेगी। क्योंकि, इसमें यह भी तय किया जाएगा कि किस श्रेणी के कौन से उत्पाद किस स्लैब में शामिल होंगे। हर उत्पाद पर चर्चा होगी, इसलिए बैठक लंबी चलनी है।

इसके देखते हुए बैठक सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बैठक बुलाई जा सकती है। इसका फायदा यह होगा कि अगर अगले दौर की बैठक करने की जरूरत पड़े तो उसे भी जल्द बुलाया जा सके।

रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और रिफंड में सुधार पर भी सहमत बैठक में जीओएम ने जीएसटी के अंदर संरचनात्मक सुधार पर सहमति दी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तीन दिन में प्रदान करने, जीएसटी रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल बनाने और रिफंड को समयबद्ध तरीके से जारी करने संबंधी सुधारात्मक कार्य शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि जीओएम ने केंद्र के प्रस्ताव पर यह कहते हुए सहमति जताई है कि जीएसटी की मौजूदा व्यवस्था में कई सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जिस कारण से जीएसटी का पंजीकरण लेने से लेकर रिफंड पाना मुश्किल है। इससे विभाग में मुकदमेबाजी बढ़ रही है और देश के अंदर व्यापार के अनुकूल माहौल बनने में मुश्किलें हो रही है। इसलिए बदलाव किए जाने अत्यंत आवश्यक हैं।

कंपनियों को देना होगा जनता को लाभ प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट भी किया गया है कि जब जीएसटी काउंसिल में दरों में बड़े परिवर्तन का फैसला होगा तो उसका लाभ उन्हें सीधे तौर पर आम लोगों, उद्यमियों, किसानों और युवाओं को देना होगा। अगर कंपनियों द्वारा मूल्य वृद्धि की जाती है तो उस पर सरकार कड़ी नजर रखेगी।

ध्यान रहे कि बीते कुछ वर्षों में देखा गया था कि आम लोगों से जुड़ी कुछ वस्तुओं को 12 फीसदी के स्लैब से हटाकर पांच फीसदी में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी। इससे कंपनियों का मुनाफा बढ़ा, लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली।

क्या-क्या होगा सस्ता सरकार का कहना है कि मुख्य तौर पर बदलाव का प्रस्ताव गरीब-मध्यवर्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसके तहत डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के दाम कम होंगे। इतना ही नहीं, लोगों का इलाज कराना भी सस्ता होगा, क्योंकि कई तरह के मेडिकल उपकरण पहले से सस्ते होंगे, जो अभी तक 28 फीसदी के स्लैब में शामिल हैं।

वह भविष्य में 18 फीसदी और पांच फीसदी के स्लैब में जाएंगे। आम आदमी की जरूरत से जुड़ी 99 फीसदी वस्तुएं 12 की जगह पांच फीसदी कर के दायरे में आएंगी। इससे देश में खरीदारी करने की क्षमता भी बढ़ेगी।

राजस्व नुकसान की भरपाई पर भी काउंसिल में होगी चर्चा जीओएम की सिफारिश के बाद अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम दौर की चर्चा होनी है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव दो कर स्लैब के लागू होने से अनुमान है कि 40 से 60 हजार करोड़ रुपया का राजस्व नुकसान होगा। उसकी भरपाई कैसे की जानी है, उस पर भी काउंसिल में गहनता के साथ चर्चा की जाएगी।

जीएसटी दरों में कटौती के बाद सालाना राजस्व में होने वाली कमी को लेकर केंद्र सरकार का मानना है कि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। मौजूदा समय में जीएसटी के अंदर अधिकतर वस्तुएं एवं सेवाएं शामिल हैं।

छोटे उद्योगों को रफ्तार मिलेगी जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया पहले से आसान होने से उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। एमएसएमई की देश की आर्थिक विकास में अहम भूमिका है।