कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग के बीच पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, चेक करें अपने शहर का रेट

Petrol Diese Price Today 18 May: एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल ने रोजाना की तरह आज सुबह छह बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट?

Petrol Diese Price Today 18 May: ब्रेंट क्रूड एक बार फिर 110 डॉलर के पार पहुंच गया है। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल ने रोजाना की तरह आज सुबह छह बजे पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दी हैं। नए रेट के मुताबिक देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में आज 18 मई को भी पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.67 रुपये लीटर है। आइए देखें अन्य शहरों में क्या हैं आज के ताजा रेट्स...

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट बलिया में पेट्रोल ₹98.84और डीजल 91.91 रुपये, गाजीपुर में पेट्रोल ₹98.78 और डीजल 92.02, जौनपुर में पेट्रोल ₹98.63 और डीजल 91.98 रुपये लीटर है। अयोध्या में में पेट्रोल ₹98.05 और डीजल 91.33 रुपये, इटावा में पेट्रोल ₹98.03 और डीजल 91.43 रुपये लीटर है।

बहराइच में पेट्रोल ₹98.16 तो डीजल 91.37 रुपये, बाराबंकी में पेट्रोल तो डीजल ₹97.77 91.13, कुशीनगर में पेट्रोल तो डीजल 90.83 रुपये लीटर है। गाजियाबाद में पेट्रोल ₹97.69 तो डीजल 90.82 रुपये लीटर है।

बिहार में पेट्रोल-डीजल के रेट पूर्णिया में पेट्रोल ₹110.17 और डीजल 96.05 रुपये लीटर। अररिया में पेट्रोल ₹109.93 और डीजल 96.34 रुपये लीटर। बेतिया में पेट्रोल ₹109.93 और डीजल 96.28 रुपये लीटर। सीवान में पेट्रोल ₹109.69 और डीजल 95.69 रुपये लीटर।

मुजफ्फरपुर में पेट्रोल ₹108.91 और डीजल 95.31 रुपये लीटर। बेगूसराय में पेट्रोल ₹107.93 और डीजल 94.36 रुपये लीटर। छपरा में पेट्रोल ₹90.08 और डीजल 95.25 रुपये लीटर।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट बड़वानी में आज पेट्रोल ₹111.01 और डीजल ₹96.50 लीटर।

अलीराजपुर में पेट्रोल ₹110.99 और डीजल 96.50 रुपये लीटर।

बालाघाट में पेट्रोल ₹110.99 और डीजल 96.49 रुपये।

बुरहानपुर में पेट्रोल ₹110.99 और डीजल 96.49 रुपये लीटर।

भोपाल में पेट्रोल ₹109.48 और डीजल 94.98 रुपये।

ग्वालियर में पेट्रोल ₹109.33 और डीजल 94.93 रुपये।

इंदौर में पेट्रोल ₹109.48 और डीजल 95.04 रुपये लीटर।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के रेट बांसवाड़ा में पेट्रोल ₹109.19 और डीजल 94.66 रुपये लीटर। बाड़मेर में पेट्रोल ₹109.19 और डीजल 94.75 रुपये लीटर। बीकानेर में पेट्रोल ₹109.19 और डीजल 94.74 रुपये लीटर।

महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल के रेट बुलढाना में पेट्रोल ₹108.49 और डीजल 94.59 रुपये लीटर। अमरावती में पेट्रोल ₹108.10 और डीजल 94.75 रुपये लीटर। अहमदनगर में पेट्रोल ₹106.92 और डीजल 93.68 रुपये लीटर। मुंबई में पेट्रोल ₹106.49 और डीजल 93.14 रुपये लीटर।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के रेट बीजापुर में पेट्रोल ₹105.68 और डीजल 98.21 रुपये लीटर, जगदलपुर में पेट्रोल ₹104.11 और डीजल 98.24, दंतेवाड़ा में पेट्रोल ₹104.10 और डीजल 98.21 रुपये लीटर। जशपुर में पेट्रोल ₹104.10 और डीजल 98.10 रुपये, लीटर। बिलासपुर में पेट्रोल ₹103.12 और डीजल 98.21 रुपये लीटर। दुर्ग में पेट्रोल ₹102.70 और डीजल 96.88 रुपये लीटर। रायपुर में पेट्रोल ₹102.42 और डीजल 96.55 रुपये लीटर।

जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल-डीजल के रेट लेह में पेट्रोल ₹105.27 और डीजल 90.31, कुपवाड़ा में पेट्रोल ₹104.82 और डीजल 92.97 रुपये, बड़गाम में पेट्रोल ₹103.95 और डीजल 92.01 रुपये लीटर। श्रीनगर में पेट्रोल ₹103.93 रुपये और डीजल 92.01 रुपये लीटर, कारगिल में पेट्रोल ₹103.09 और डीजल 88.31 रुपये, अनंतनाग में पेट्रोल ₹101.77 और डीजल 90.51 रुपये, जम्मू में पेट्रोल ₹99.48 और डीजल 90.51 रुपये लटर है।

गुजरात में पेट्रोल-डीजल के रेट भावनगर में पेट्रोल ₹99.10 और डीजल 94.87 रुपये लीटर, जूनागढ़ में पेट्रोल ₹98.13 और डीजल 93.96 रुपये, पोरबंदर में पेट्रोल ₹97.98 और डीजल 93.76 रुपये, गोधरा में पेट्रोल ₹97.95 और डीजल 93.60 रुपये, अहमदाबाद में पेट्रोल ₹97.48 और डीजल 93.26 , जामनगर में पेट्रोल ₹97.42 और डीजल 93.20 रुपये, सूरत में पेट्रोल ₹97.35 और डीजल 93.15 रुपये लीटर है।

असम में पेट्रोल-डीजल के रेट शिवसागर में पेट्रोल ₹102.27और डीजल 93.62 रुपये लीटर, डिब्रुगढ़ में पेट्रोल ₹102.08 और डीजल 93.33 तथा गुवाहाटी में पेट्रोल ₹101.20 और डीजल 92.49 रुपये लीटर है।

स्रोत: mypetrolprice