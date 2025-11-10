भारत में लॉन्च हुई मोटापे की नई दवा, कंपनी के शेयर खरीदने को टूट पड़े निवेशक

संक्षेप: भारत में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 25 करोड़ भारतीय सामान्य मोटापे से और 35 करोड़ से अधिक पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। मोटापा दिल की बीमारी, लीवर की समस्या, गठिया और किडनी रोग जैसी 200 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अ

एमक्योर कंपनी के शेयरों की कीमत में 8% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण यह है कि कंपनी ने वजन घटाने की एक प्रसिद्ध दवा को भारत में लॉन्च करने के लिए Novo Nordisk नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण सौदा किया है। Novo Nordisk की भारतीय शाखा ने Emcure कंपनी के साथ मिलकर 'Poviztra' नामक एक दवा लॉन्च करने का फैसला किया है।

यह दवा 'Wegovy' नामक उनकी प्रसिद्ध वजन-घटाने वाली दवा का ही एक दूसरा ब्रांड है। इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य भारत में मोटापे के इलाज को और अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इस सौदे के तहत, Emcure कंपनी को भारत में इस दवा के डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग का विशेष अधिकार मिल गया है।

दवा कैसे पहुंचेगी लोगों तक? Emcure कंपनी इस दवा के विपणन और वितरण की जिम्मेदारी संभालेगी। कंपनी का देशव्यापी नेटवर्क इस दवा को बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचाने में मदद करेगा, जहां तक Novo Nordisk की सीधी पहुँच सीमित है।

दवा के बारे में जानकारी 'Poviztra' और 'Wegovy' दोनों ही दवाइयों में सेमाग्लुटाइड नामक एक सक्रिय तत्व होता है। यह एक प्रकार का इंजेक्शन है, जिसे सप्ताह में केवल एक बार लगाया जाता है। यह दवा शरीर में भूख को नियंत्रित करके और कैलोरी इंटेक कम करके वजन घटाने में मदद करती है। वैश्विक शोधों में देखा गया है कि इस दवा का उपयोग करने वाले हर तीन में से एक व्यक्ति का 20% से अधिक वजन कम हुआ है। इसके अलावा, यह दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करती है।

कंपनियों के बयान Novo Nordisk के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह साझेदारी भारत में मोटापे के इलाज को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि Emcure के मजबूत नेटवर्क के साथ मिलकर वे सुरक्षित और प्रभावी उपचार को और अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे।

वहीं, एमक्योर कंपनी के प्रमुख ने कहा कि वे दुनिया की सबसे भरोसेमंद वजन-घटाने वाली दवा को भारतीय मरीजों तक लेकर आने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी का व्यापक नेटवर्क यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवा उन सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।

भारत में 60 करोड़ लोग पीड़ित भारत में मोटापा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 25 करोड़ भारतीय सामान्य मोटापे से और 35 करोड़ से अधिक पेट के मोटापे से ग्रस्त हैं। मोटापा दिल की बीमारी, लीवर की समस्या, गठिया और किडनी रोग जैसी 200 से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अब मोटापे को केवल जीवनशैली की समस्या नहीं, बल्कि एक पुरानी बीमारी माना जाने लगा है, जिसके लिए दीर्घकालिक इलाज की जरूरत होती है।