नए लेबर कोड में किस तरह के कर्मचारियों के लिए क्या है खास, जानें सभी प्रश्नों के जवाब
नए श्रम कानून की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। इससे महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेंगी।
नए कानून के मुख्य प्रावधान में समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम की अनुमति, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाओं तक अनिवार्य पहुंच, घर से काम करने के कुछ विकल्प भी शामिल किए गए हैं।
गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को पहचान: पहली बार गिग वर्क यानी अस्थाई कर्मी, प्लेटफॉर्म वर्क और एग्रीगेटर कंपनियों को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों को अब कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
एग्रीगेटर्स को अपने सालाना कारोबार का 1–2% एक विशेष कल्याण कोष में जमा करना होगा। यह राशि अधिकतम कुल भुगतान के 5% तक सीमित होगी। यह कोष गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देगा।
एमएसएमई को बड़ी राहत
सरकार ने आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया है। डिलीवरी, कैब, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी सेक्टर में काम करने वालों की घर और कार्यस्थल के बीच की यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को अब रोजगार से जुड़ी दुर्घटना माना जाएगा।
और भी कई सुविधाओं का प्रावधान
● राष्ट्रीय समान वेतन, ताकि कोई भी कर्मचारी न्यूनतम जीवन स्तर से नीचे का वेतन न पाए।
● महिला-पुरुष को समान वेतन और समान अवसर, जहां ट्रांसजेंडर कर्मचारियों तक को समान अधिकार मिलेंगे
1. नियत अवधि वाले कर्मचारी
● स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलेंगे, जिनमें छुट्टी, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।
● पांच वर्ष के बजाय केवल एक वर्ष बाद ग्रैच्युटी की पात्रता।
● स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन, जिससे आय और संरक्षण बढ़ेगा।
2. गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारी
● एग्रीगेटर्स को वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान करना होगा, जो गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों को दिए/देय भुगतान की राशि के 5% पर सीमित होगा।
● आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कल्याणकारी लाभों तक पहुंच आसान, पूरी तरह पोर्टेबल और राज्यों में प्रवास के बावजूद उपलब्ध होगी।
3. अनुबंध कर्मचारी
● सामाजिक सुरक्षा एवं स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ जैसे कानूनी संरक्षण।
● निरंतर एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रैच्युटी का अधिकार होगा।
● प्रधान नियोक्ता अनुबंध कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेगा।
● श्रमिकों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच मिलेगी।
4. महिला कर्मचारी
● लैंगिक भेदभाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित।
● महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन, रात की शिफ्टों और सभी प्रकार के कार्यों (भूमिगत खनन और भारी मशीनरी सहित) में काम करने की अनुमति।
● शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का अनिवार्य प्रतिनिधित्व।
● महिला कर्मचारियों की आश्रित परिभाषा में ससुर-सास को जोड़ने का प्रावधान, जिससे आश्रित कवरेज का विस्तार और समावेश सुनिश्चित।
5. युवा कर्मचारी
● सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा-जिससे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार इतिहास और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
● छुट्टी के दौरान वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है।
6. एमएसएमई कर्मचारी
● सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कवर किया गया है; पात्रता कर्मचारी संख्या पर आधारित।
● सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी।
● कैंटीन, पेयजल और विश्राम क्षेत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
● मानक कार्य घंटे, दोगुना ओवरटाइम वेतन और सवेतन अवकाश के प्रावधान, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित।
7. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया कर्मचारी
● डिजिटल और ऑडियो-विजुअल कर्मचारी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार, डबिंग कलाकार और स्टंट कलाकार शामिल हैं, अब पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे।
● सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र-जिसमें पदनाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा अधिकार स्पष्ट होंगे।
● समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित, ओवरटाइम, श्रमिक की सहमति पर, और सामान्य वेतन से कम से कम दोगुनी दर पर भुगतान।
8 खदान कर्मचारी
● सामाजिक सुरक्षा संहिता कुछ आवागमन दुर्घटनाओं को, समय और कार्यस्थल की शर्तों के अधीन, रोजगार-संबंधित मानती है।
● सभी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच उपलब्ध।
9. आईटी और आईटीईएस कर्मचारी
● प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन जारी करना अनिवार्य-पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित।
● समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य, महिलाओं की भागीदारी मजबूत।
● सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की सुविधा-उच्च आय कमाने का अवसर।