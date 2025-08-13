new income tax bill ups will also get tax exemption and relief like nps no restoration of ops न्यू इनकम टैक्स बिल: यूपीएस में भी NPS जैसी टैक्स छूट और राहत मिलेगी, OPS की बहाली नहीं, Business Hindi News - Hindustan
New Income Tax Bill: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में दी जाने वाली कर छूट और जरूरी सुविधाओं को नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में भी शामिल कर लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Drigraj Madheshia मिंटWed, 13 Aug 2025 05:30 AM
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में दी जाने वाली टैक्स छूट और जरूरी सुविधाओं को नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में भी शामिल कर लिया है। इसके लिए नए आयकर विधेयक-2025 (संख्याक 2) में जरूरी संशोधन शामिल किए हैं। इसके तहत अब यूपीएस में भी सेवानिवृत्ति के वक्त मिलने वाली एकमुश्त राशि का 60% हिस्सा कर मुक्त होगा।

ये संशोधन वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 30 सितंबर 2025 से पहले एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनते हैं। नए प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा-10 (उपधारा 12ए, 12बी और 12एबी) में शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी में नई उपधारा (6) भी जोड़ी गई है। गौरतलब है कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। यह कदम देशभर के कर्मचारी संघों की उस मांग के बाद उठाया गया था, जिसमें पुराने पेंशन योजना (ओपीएस) की तरह निश्चित पेंशन देने की व्यवस्था बहाल करने की बात कही गई थी।

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से यूपीएस अपनाने वाले कर्मचारियों को वही कर छूट मिलेगी, जो एनपीएस में पहले से उपलब्ध है। इससे सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।

ओपीएस की बहाली नहीं

इसी के साथ सरकार ने फिर स्पष्ट दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब यह जानकारी दी थी।

इसके साथ ही उन्होंने OPS बंद करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर अवहनीय राजकोषीय दायित्व था, जिसके कारण सरकार ने ओपीएस से दूरी बना ली थी और एनपीएस लागू किया था।

यूपीएस में ये बदलाव शामिल किए गए

1. रिटायरमेंट पर टैक्स-फ्री निकासी

यूपीएस में शामिल कर्मचारी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सुपरनैचुरेशन (निर्धारित उम्र पर रिटायरमेंट) के समय अपने पेंशन कोष (कॉर्पस) का 60% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं। इस पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह व्यवस्था एनपीएस में भी लागू है।

2. सुपरएन्यूएशन पर एकमुश्त राशि

सुपरएन्यूएशन के समय सदस्य को हर छह माह की योग्य सेवा के लिए उनके मासिक वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 10% हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यह भी कर मुक्त होगा। यह भुगतान उसकी सुनिश्चित मासिक पेंशन को कम नहीं करेगा।

3. जल्दी निकासी पर टैक्स

अगर कोई कर्मचारी या उसका नामांकित व्यक्ति सेवानिवृत्ति या सुपरएन्यूएशन से पहले यूपीएस खाते से रकम निकालता है, तो निकाली गई पूरी राशि उसी वित्तीय वर्ष में आय के रूप में मानी जाएगी और उस पर कर देय होगा।

4. योजना से बाहर निकलना या खाता बंद करना

अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति से पहले यूपीएस खाता बंद करता है या योजना से बाहर निकलता है, तो निकाली गई पूरी राशि (ब्याज और निवेश से हुई कमाई सहित) पर उस साल पूरा टैक्स लगेगा।

5. पेंशन खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर करना

सेवानिवृत्ति के समय अगर शेष राशि को पेंशन प्लान (एन्यूटी) खरीदने के लिए ‘पूल कॉर्पस‘ में डाला जाता है, तो उस पर कर नहीं लगेगा।

6. 60 साल की उम्र में नियम

जब सदस्य की उम्र 60 साल हो जाएगी, तो वह पेंशन कोष का 60% हिस्सा कर मुक्त निकाल सकता है। बाकी 40% हिस्से से पेंशन प्लान (एन्युटी) खरीदना होगा।

