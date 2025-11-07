मर्जर के बाद नई पहचान, पिरामल फाइनेंस का बाजार में जोरदार आगाज, 12% प्रीमियम पर लिस्टिंग

संक्षेप: पिरामल फाइनेंस के शेयर शुक्रवार, 7 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर फिर से लिस्ट हुए। यह कंपनी सितंबर 2025 में अपनी मूल कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज में मर्जर के बाद डीलिस्ट हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयरों ने 1,260 रुपये के भाव से डेब्यू किया।

पिरामल फाइनेंस के शेयर शुक्रवार, 7 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर फिर से लिस्ट हुए। यह कंपनी सितंबर 2025 में अपनी मूल कंपनी पिरामल एंटरप्राइजेज में मर्जर के बाद डीलिस्ट हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयरों ने 1,260 रुपये के भाव से डेब्यू किया, जो कि तय की गई कीमत 1,124.20 रुपये से 12% अधिक है। ध्यान रहे, इस रीलिस्टिंग के लिए कोई आईपीओ जारी नहीं किया गया था।

एनसीएलटी ने सितंबर में ही दे दी थी मर्जर को हरी झंडी राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 10 सितंबर को पिरामल एंटरप्राइजेज का उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिरामल फाइनेंस में मर्जर को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद, पिरामल एंटरप्राइजेज ने 23 सितंबर को मर्जर के लिए 'रिकॉर्ड डेट' (योगदाताओं को चिन्हित करने की तिथि) तय की थी।

शेयरधारकों को क्या मिला? कंपनी ने एक बयान में कहा कि रिकॉर्ड डेट पर पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयरधारकों को पिरामल फाइनेंस के शेयर 1:1 के अनुपात में मिलेंगे। यानी अगर किसी के पास पुरानी कंपनी के 100 शेयर थे, तो उसे नई कंपनी के भी 100 शेयर मिल गए हैं। साथ ही, पिरामल एंटरप्राइजेज द्वारा जारी किए गए सभी डेब्ट सिक्योरिटीज (उधार पत्र) भी अब पिरामल फाइनेंस में स्थानांतरित हो गए हैं।

अनंद पिरामल बने पिरामल फाइनेंस के नए चेयरमैन 16 सितंबर, 2025 से अनंद पिरामल ने पिरामल फाइनेंस के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। वहीं, पिरामल फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयराम श्रीधरन ने कहा कि बेहतर परिचालन दक्षता, परिपक्व होते व्यवसाय और तकनीक व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कंपनी की अगली ग्रोथ का रास्ता तय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में अपनी संपत्ति पर 3 प्रतिशत रिटर्न (RoA) का लक्ष्य हासिल करना चाहती है।