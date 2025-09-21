New GST These items will have highest tax from Monday 22 sept सॉफ्ट ड्रिंक्स समेत ये चीजें कल से हो जाएंगी महंगी, लगेगा भारी टैक्स, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़New GST These items will have highest tax from Monday 22 sept

भारत सरकार की अगुवाई वाले GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक (3 सितंबर 2025) में बड़ा फैसला लेते हुए देश के मौजूदा चार स्लैब वाले जीएसटी ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म कर दो-स्तरीय प्रणाली में बदल दिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:35 PM
GST Tax: भारत सरकार की अगुवाई वाले GST काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक (3 सितंबर 2025) में बड़ा फैसला लेते हुए देश के मौजूदा चार स्लैब वाले जीएसटी ढांचे (5%, 12%, 18% और 28%) को खत्म कर दो-स्तरीय प्रणाली में बदल दिया है। इस फैसले का मकसद भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है। अब सोमवार, 22 सितंबर 2025 से देशभर में उपभोक्ताओं को केवल दो जीएसटी स्लैब पर टैक्स देना होगा — 5% और 18%, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% का नया स्लैब लागू होगा। यह 40% दर उन उत्पादों पर लागू की गई है जिन पर पहले से कंपनसेशन सेस लिया जाता था। इसे अब समाप्त कर जीएसटी में मिला दिया गया है।

ये वस्तुएं होंगी महंगी

सरकार के इस कदम से कई वस्तुएं सस्ती होंगी, लेकिन कुछ चीजों पर टैक्स बोझ बढ़ने से वे महंगी भी हो जाएंगी। आइए विस्तार से देखें कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर सबसे अधिक जीएसटी लगेगा-

1. सिन गुड्स– 40%

इन उत्पादों को स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक माना जाता है।

• शामिल वस्तुएं: सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, तंबाकू रिफ्यूज़, सिगार, सिगारिलो, अन्य तंबाकू उत्पाद व उनके विकल्प, निकोटीन आधारित इनहेल उत्पाद, तंबाकू एक्सट्रैक्ट व एसेंस, ऑनलाइन गेमिंग/जुआ।

2. लग्जरी कारें – 40%

1,200cc से ऊपर इंजन क्षमता और 4 मीटर से लंबाई वाली चार पहिया गाड़ियां। पहले इन पर 28% जीएसटी + 22% सेस लगता था। अब केवल 40% टैक्स लगेगा। बता दें कि नए टैक्स ढांचे से बड़ी कारों की कीमतें पहले की तुलना में थोड़ी कम होंगी क्योंकि कुल टैक्स बोझ घटकर लगभग 10% हो गया है।

3. 350cc से ऊपर की टू-व्हीलर्स – 40%

पहले इन पर 28% जीएसटी + 3% सेस लगता था। अब सीधे 40% टैक्स लगेगा। यानी अब 350cc से ऊपर की बाइक्स महंगी होंगी।

4. सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड पेय – 40%

कोका-कोला, पेप्सी, फैंटा, माउंटेन ड्यू, फ्लेवर्ड वाटर आदि। पहले इन पर 28% टैक्स था, अब 40% लगेगा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, शुगर युक्त ड्रिंक्स और फलों वाले कार्बोनेटेड पेय भी इसमें शामिल हैं।

5. 18% टैक्स वाले उत्पाद व सेवाएं (महंगे होने वाले)

- रेस्तरां डाइनिंग (विशेषकर ए.सी. और प्रीमियम रेस्तरां)

- कंज्यूमर ड्यूरेबल्स: फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ए.सी.

- सैलून और स्पा सेवाएं (ब्यूटी और ग्रूमिंग)

- प्रीमियम स्मार्टफोन और इम्पोर्टेड गैजेट्स

