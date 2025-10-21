इनकम टैक्स पोर्टल पर आया नया फीचर, टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा

संक्षेप: Income Tax News: नए फीचर से गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होगा। अपने रिटर्न फाइल की स्थिति करदाता के सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकेगा। करदाता पता कर सकेंगे कि जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया है उसे असेसिंग ऑफिसर या आयकर कमिश्नर (अपील) ने कब और किस समय देखा।

आयकर विभाग ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर शुरू किया है। अब करदाता आयकर रिटर्न भरने करने के बाद उसपर आगे की कार्यवाही की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। करदाता पता कर सकेंगे कि जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया है उसे असेसिंग ऑफिसर या आयकर कमिश्नर (अपील) ने कब और किस समय देखा।

इस सुविधा के शुरू होने से करदाताओं का भरोसा मजबूत होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी निश्चित होगी। करदाता अपने आयकर रिटर्न फाइल पर हो रही कार्यवाही पर नजर रख सकेंगे। वे यह जान सकेंगे कि उनके द्वारा ऑनलाइन सब्मिट की गई फाइल को संबंधित अधिकारी ने कब और किस समय देखा। करदाताओं को पता चल सकेगा कि उनका जवाब देखा जा रहा है।

नए फीचर से गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होगा। अपने रिटर्न फाइल की स्थिति करदाता के सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकेगा।

क्या होंगे नए फीचर के फायदे करदाता को तुरंत पता चल जाएगा कि रिटर्न फाइल पर कार्यवाही कब शुरू हुई ।

अधिकारियों पर समय पर फाइल निपटाने का दबाव रहेगा। उन्हें पता होगा कि कार्यवाही डिजिटल रिकॉर्ड हो रही है।

देरी या विवाद के मामलों से निपटने में सहूलियत होगी।

करदाताओं का विभाग के प्रति भरोसा बढ़ेगा। नए आयकर नियमों की अधिसूचना 31 दिसंबर तक नया आयकर कानून अगले वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से लागू होने वाला है। इन नियमों में क्या-क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में जानकारी 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। मंत्रालय इस पर तेजी से काम कर रहा है।