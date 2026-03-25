सैलरीड कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब चीजों पर ₹1.05 लाख तक की छूट!
पहले जहां यह छूट सिर्फ ₹50 प्रति मील तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है।
Income Tax Rule: सैलरीड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। नए आयकर नियम, 2026 के लागू होने के बाद अब मील कूपन, मील कार्ड (जैसे Sodexo/Pluxee, Zaggle) या ऑफिस कैंटीन में मिलने वाले सब्सिडाइज्ड खाने पर टैक्स छूट की सीमा काफी बढ़ गई है। पहले जहां यह छूट सिर्फ ₹50 प्रति मील तक सीमित थी, अब इसे बढ़ाकर ₹200 प्रति मील कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला है।
क्या है डिटेल
अगर आसान भाषा में समझें, तो अब एक कर्मचारी को रोजाना दो मील (लंच और डिनर) पर ₹200-₹200 यानी ₹400 तक टैक्स फ्री मिल सकता है। महीने के करीब 22 वर्किंग डेज़ मानें, तो यह ₹8,800 प्रति माह और पूरे साल में ₹1,05,600 तक की टैक्स छूट बनती है। यानी आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में अगर मील बेनिफिट्स शामिल हैं, तो आप सालाना एक लाख रुपये से ज्यादा की टैक्स बचत कर सकते हैं।
नए टैक्स रिजीम में भी मिलेगा?
हालांकि, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फायदा नए टैक्स रिजीम में भी मिलेगा? इस पर एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए नियमों में इस पर कोई साफ पाबंदी नहीं है, इसलिए यह छूट दोनों टैक्स रिजीम (old और new) में मिल सकती है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि नए टैक्स रिजीम में आमतौर पर भत्ते और विशेषाधिकार पर छूट नहीं मिलती, इसलिए इसमें मील वाउचर का फायदा नहीं मिलेगा।
एक और दिलचस्प बात यह है कि यह लाभ आपके वर्किंग डेज़ पर निर्भर करता है। अगर आप 5 दिन हफ्ते में काम करते हैं (करीब 22 दिन महीने में), तो सालाना ₹1.05 लाख तक की छूट मिल सकती है। लेकिन अगर आप 6 दिन काम करते हैं (करीब 26 दिन), तो यह फायदा बढ़कर लगभग ₹1.24 लाख तक पहुंच सकता है। यानी जितने ज्यादा वर्किंग डेज़, उतना ज्यादा टैक्स फायदा।
वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए भी खबर
वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी में मील बेनिफिट्स शामिल हैं, तो घर से काम करने पर भी आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। यानी ऑफिस जाना जरूरी नहीं है, शर्त सिर्फ इतनी है कि यह सुविधा आपके CTC का हिस्सा हो।
कुल मिलाकर, नए टैक्स नियमों के तहत मील वाउचर अब एक स्मार्ट टैक्स प्लानिंग टूल बन सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ₹15 लाख से ₹30 लाख के बीच है, तो सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर आप अच्छी-खासी टैक्स बचत कर सकते हैं। हालांकि, अंतिम फैसला लेने से पहले अपने HR या टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि नियमों की व्याख्या को लेकर अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें