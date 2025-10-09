सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से नए अरबपतियों की फोर्ब्स टॉप 100 इंडिया रिच लिस्ट में एंट्री

New Billionaires: भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में वॉरी इंजीनियरिंग के दोषी भाई-बहन की पहली बार एंट्री हुई है। नए और लौटने वाले अरबपतियों में दोषी भाई-बहन ने पहली बार सूची में 37वें नंबर पर जगह बनाई है

भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स की लिस्ट में वॉरी इंजीनियरिंग के दोषी भाई-बहन की पहली बार एंट्री हुई है। नए और लौटने वाले अरबपतियों में दोषी भाई-बहन ने पहली बार सूची में 7.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 37वें नंबर पर जगह बनाई है। वहीं, सुनील वचानी (डिक्सन टेक्नोलाजी) 80वें स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 3.85 अरब डॉलर है।

बता दें वॉरी इंजीनियरिंग भारत की सबसे बड़ी सोलर पैनल निर्माता कंपनी है। इसका आईपीओ पिछले साल 70% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लीना तिवारी (USV, 3.8 अरब डॉलर), पी.एन.सी. मेनन (Sobha, 3.6 अरब डॉलर) और के.पी. रामासामी (KPR Mill, 3.3 अरब डॉलर) वापसी करने वालों में शामिल हैं।

7 लोग सूची से बाहर इस साल 7 लोग सूची से बाहर हो गए। न्यूनतम संपत्ति की सीमा 3.3 अरब डॉलर से घटकर 3.2 अरब डॉलर रह गई है।

मुकेश अंबानी का दबदबा कायम इस रिच लिस्ट में अंबानी और अडानी का दबदबा कायम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी जहां लगातार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। वहीं, गौतम अडानी एंड फैमिली 92 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

अंबानी अब भी "सेंटिबिलियनेयर" (100 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले) हैं। हालांकि, उनकी संपत्ति 12% यानी 14.5 अरब डॉलर कम होकर 105 अरब डॉलर रह गई है।

अन्य अरबपतियों की बात करें तो ओ.पी. जिंदल समूह की प्रमुख सावित्री जिंदल ने तीसरा स्थान बरकरार रखा है। उनकी कुल संपत्ति 3.5 अरब डॉलर घटकर 40.2 अरब डॉलर रह गई। दूसरी ओर, सुनील मित्तल (भारती समूह) इस साल के सबसे बड़े "डॉलर गेनर" रहे। उनकी संपत्ति 3.5 अरब डॉलर बढ़कर 34.2 अरब डॉलर हो गई है। वे तीन स्थान ऊपर उठकर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।