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New ATM Rule: HDFC से लेकर PNB तक, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन बैंकों में ATM से जुड़े नियम

Mar 22, 2026 12:22 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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New ATM Rule From 1 April 2026: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से एचडीएफसी सहित कई बैंकों के एटीएम से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका सीधा असर उनके ग्राहकों पर पड़ेगा।

New ATM Rule: HDFC से लेकर PNB तक, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे इन बैंकों में ATM से जुड़े नियम

New ATM Rule From 1 April 2026: 1 अप्रैल 2026 से एचडीएफसी (HDFC Bank) सहित कई बैंकों के एटीएम ट्रांजैक्शन (ATM) से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसकी वजह से पैसा निकासी की लिमिट, फीस सहित बहुत कुछ बदल जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से बैंकों ने नियमों में बदलाव किया है।

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1-HDFC Bank 1 अप्रैल से ATM के नियमों में क्या बदलाव करने जा रहा?

इस प्राइवेट बैंक ने कहा है कि यूपीआई आधारित एटीएम कैश विथड्रॉल को अब महीने के फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट में ही जोड़ा जाएगा। यानी UPI के जरिए ATM से पैसा निकालने को अब एटीएम की ट्रांजैक्शन लिमिट के साथ जोड़ा जाएगा। इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद ग्राहकों हर एक एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस देनी होगी। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

बैंक ने बताया है कि लिमिट क्रॉस करने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन 23 रुपये और टैक्स का भुगतान ग्राहकों को करना होगा। बता दें, एचडीएफसी ने मेट्रो शहरों में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट को तीन और नॉन मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री रखा है।

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2- पंजाब नेशनल बैंक ने लिमिट को घटाया

इस सरकारी बैंक ने एटीएम से निकाले जाने वाले कैश की लिमिटेड में बदलाव किया है। पीएनबी के स्टेटमेंट के अनुसार के नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। बैंक के ग्राहक 1 अप्रैल से एटीएम से एक दिन में 1 लाख रुपये की जगह 50,000 रुपये निकाल पाएंगे। यह नियम सिलेक्टेड डेबिट कार्ड पर प्रभावी रहेगा।

वहीं, बैंक के रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड, पीएनबी रुपे सिलेक्ट नियो, पीएनबी रुपे सिलेक्ट एक्सल, विजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड और मास्टर डेबिट कार्ड बिजनेस डेबिट कार्ड के डेबिट लिमिट को घटाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। पहले इन कार्ड्स से 150000 रुपये तक निकाले जा सकते थे।

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3- बंधन बैंक

इस बैंक ने भी डेबिट कार्ड से होने वाले फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को घटा दिया है। अब ग्राहक बंधन बैंक के एटीएम ने 5 ही फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वहीं, अन्य बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ तीन फ्री ट्रांजैक्शन ही किए जा सकेंगे। बता दें, लिमिट को क्रॉस करने पर 23 रुपये का चार्ज बैंक हर एक ट्रांजैक्शन पर वसूलेगा।

4- जियो पेमेंट बैंक शुरू कर रहा नई सुविधा

Jio Payment Bank ने क्यूआर आधारित कैश निकासी की सुविधा को शुरू किया है। इसके जरिए ग्राहक यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी तय बैंकिग कॉरेस्पोंडेंट के पास यूपीआई एप्लिकेशन के जरिए ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करके पैसा निकाल सकते हैं।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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