515% का रिटर्न, शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा स्टॉक, कंपनी को मिला ₹1734 करोड़ का ऑर्डर

Multibagger Stock: हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज (Netweb Technologies) के शेयरों में धमाकेदार तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते कंपनी के शेयरों में अबतक के इसके इतिहास की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। इस हफ्ते कंपनी के शेयरों में सभी पांचों दिन उछाल देखने को मिला। यह वही वजह है कि महज एक हफ्ते में यह स्टॉक 40 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों की लिस्टिंग बीएसई में जुलाई 2023 में हुई थी।

शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भाव नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर शुक्रवार को बीएसई में 2657.85 रुपये के लेवल पर ओपन हुए। लेकिन दिन में यह स्टॉक 3180.10 रुपये के लेवल तक पहुंच गए। हालांकि, मार्केट के क्लोजिंग टाईम पर यह स्टॉक 16.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 3082.50 रुपये के लेवल पर आ गए थे। बता दें, नेटवेब टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड हाई 3180.10 रुपये है।

क्यों आई है कंपनी के शेयरों में तेजी नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों में इस धमाकेदार उछाल के पीछे की वजह नया वर्क ऑर्डर माना जा रहा है। कंपनी को 1734 करोड़ रुपये का काम मिला है। 30 जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 4142 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर था। बीते हफ्ते कंपनी ने बताया कि 2 साल पहले उनके रेवन्यू में एआई सेगमेंट का योगदान महज 7 प्रतिशत का था। अब इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है। इसके 40 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर हुई है। नेटवेब टेक्नोलॉजी का नेट प्रॉफिट 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 30.50 करोड़ रुपये हो गया है।

IPO से 500% चढ़ चुका है शेयर जुलाई 2023 में नेटवेब का आईपीओ आया था। कंपनी की लिस्टिंग 90 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 947 रुपये पर हुई थी। मौजूदा समय में यह स्टॉक इश्यू प्राइस 500 रुपये से 515 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।