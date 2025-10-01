एक महीने में 83% की तूफानी तेजी, दो महीने में दोगुना हो गया यह स्मॉलकैप शेयर

नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में एक महीने में 83% से ज्यादा तेजी आई है। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 2232.80 रुपये पर थे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयर का दाम दोगुना हो गया है।

दो महीने में दोगुना हो गया शेयर का दाम

नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में पिछले एक महीने में 83 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 2232.80 रुपये पर थे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयर का दाम दोगुना हो गया है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर 31 जुलाई 2025 को 2031.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।