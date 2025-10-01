Netweb Technologies Shares jumped over 83 Percent in a month Stocks doubled in 2 month एक महीने में 83% की तूफानी तेजी, दो महीने में दोगुना हो गया यह स्मॉलकैप शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Netweb Technologies Shares jumped over 83 Percent in a month Stocks doubled in 2 month

एक महीने में 83% की तूफानी तेजी, दो महीने में दोगुना हो गया यह स्मॉलकैप शेयर

नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में एक महीने में 83% से ज्यादा तेजी आई है। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 2232.80 रुपये पर थे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयर का दाम दोगुना हो गया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:17 AM
share Share
Follow Us on
एक महीने में 83% की तूफानी तेजी, दो महीने में दोगुना हो गया यह स्मॉलकैप शेयर

स्मॉलकैप स्टॉक नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर बुधवार को 12 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 83 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। वहीं, दो महीने में नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर का दाम दोगुना हो गया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1278.85 रुपये है।

दो महीने में दोगुना हो गया शेयर का दाम
नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयरों में पिछले एक महीने में 83 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 2232.80 रुपये पर थे। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयर का दाम दोगुना हो गया है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर 31 जुलाई 2025 को 2031.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

ये भी पढ़ें:एक महीने में 60% चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 10 टुकड़े में बंटने जा रहा है शेयर

दो साल में 395% से ज्यादा उछले कंपनी के शेयर
नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर पिछले दो साल में 395 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयर 29 सितंबर 2023 को 827.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4118.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का आईपीओ दांव लगाने के लिए 17 जुलाई 2023 को खुला था और यह 19 जुलाई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 500 रुपये था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया के शेयर 27 जुलाई 2025 को 942.50 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर 910.50 रुपये पर बंद हुए। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया का आईपीओ टोटल 90.55 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 19.48 गुना सब्सक्राइब हुआ।

Business Latest News Share Market Multibagger Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।