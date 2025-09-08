6 दिन में 50% चढ़ गया यह शेयर, लगातार बना हुआ है रॉकेट, इस डील का असर

यह सौदा न केवल कंपनी के लिए राजस्व और मुनाफे में बड़ी छलांग लाने वाला है, बल्कि देश की डिजिटल और AI क्षमताओं को भी मजबूती देने वाला साबित होगा। निवेशकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के चलते नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कारोबार आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचेगा।

Netweb Technologies shares: नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में लगातार जोरदार तेजी देखी जा रही है। आज सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई पर 7.4% उछलकर 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹3,312 तक पहुंच गए। पिछले छह कारोबारी दिनों में आई लगातार तेजी से यह स्टॉक करीब 50% ऊपर चढ़ चुका है। इस शानदार रैली के पीछे कई कारण हैं। बता दें कि कंपनी ने सॉवरेन AI डील की है। साथ ही हाल ही में हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा मजबूत कमाई का रुख और पॉजिटिव टेक्निकल संकेत के चलते भी कंपनी के शेयर लगातार चढ़ रहे हैं।

सॉवरेन AI से बड़ा बढ़ावा पिछले सप्ताह कंपनी के शेयरों में तेजी का सबसे बड़ा कारण सामने आया, जब कंपनी ने ₹1,734 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलने की घोषणा की। यह ऑर्डर भारत सरकार की इंडियाAI मिशन के तहत देश की सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही से लेकर FY27 की पहली छमाही के बीच किया जाएगा। इस दौरान नेटवेब अपनी GPU-एक्सीलेरेटेड प्लेटफार्म का उपयोग करेगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए खासतौर पर डिजाइन किए गए हैं। यह सौदा न केवल कंपनी के लिए राजस्व और मुनाफे में बड़ी छलांग लाने वाला है, बल्कि देश की डिजिटल और AI क्षमताओं को भी मजबूती देने वाला साबित होगा। निवेशकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के चलते नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कारोबार आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचेगा।