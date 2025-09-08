Netweb Technologies share surges 50 percent in 6 days after this update 6 दिन में 50% चढ़ गया यह शेयर, लगातार बना हुआ है रॉकेट, इस डील का असर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Netweb Technologies share surges 50 percent in 6 days after this update

यह सौदा न केवल कंपनी के लिए राजस्व और मुनाफे में बड़ी छलांग लाने वाला है, बल्कि देश की डिजिटल और AI क्षमताओं को भी मजबूती देने वाला साबित होगा। निवेशकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के चलते नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कारोबार आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचेगा।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 05:07 PM
Netweb Technologies shares: नेटवेब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में लगातार जोरदार तेजी देखी जा रही है। आज सोमवार को कंपनी के शेयर बीएसई पर 7.4% उछलकर 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹3,312 तक पहुंच गए। पिछले छह कारोबारी दिनों में आई लगातार तेजी से यह स्टॉक करीब 50% ऊपर चढ़ चुका है। इस शानदार रैली के पीछे कई कारण हैं। बता दें कि कंपनी ने सॉवरेन AI डील की है। साथ ही हाल ही में हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। इसके अलावा मजबूत कमाई का रुख और पॉजिटिव टेक्निकल संकेत के चलते भी कंपनी के शेयर लगातार चढ़ रहे हैं।

सॉवरेन AI से बड़ा बढ़ावा

पिछले सप्ताह कंपनी के शेयरों में तेजी का सबसे बड़ा कारण सामने आया, जब कंपनी ने ₹1,734 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलने की घोषणा की। यह ऑर्डर भारत सरकार की इंडियाAI मिशन के तहत देश की सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए दिया गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2026 की आखिरी तिमाही से लेकर FY27 की पहली छमाही के बीच किया जाएगा। इस दौरान नेटवेब अपनी GPU-एक्सीलेरेटेड प्लेटफार्म का उपयोग करेगी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए खासतौर पर डिजाइन किए गए हैं। यह सौदा न केवल कंपनी के लिए राजस्व और मुनाफे में बड़ी छलांग लाने वाला है, बल्कि देश की डिजिटल और AI क्षमताओं को भी मजबूती देने वाला साबित होगा। निवेशकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के चलते नेटवेब टेक्नोलॉजीज का कारोबार आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचेगा।

कंपनी का कारोबार

भारतीय मूल की और पूरी तरह से भारतीय स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजीज एक प्रमुख OEM (ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर) है, जो उच्च-स्तरीय कंप्यूटिंग समाधान (HCS) में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में एडवांस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन, निर्माण और तैनाती शामिल है, जैसे कि AI सिस्टम्स, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) क्लस्टर्स, प्राइवेट क्लाउड और HCI प्लेटफॉर्म्स, हाई-परफॉर्मेंस स्टोरेज और डेटा सेंटर सर्वर। जून 2025 तक कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 71.03% रही, जो इसकी मजबूत स्वामित्व संरचना को दर्शाती है।

