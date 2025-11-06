Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Netweb Technologies share falls 10 percent in 2 days what experts says
क्या लद गए हैं डिफेंस स्टॉक के अच्छे दिन? 2 दिन में 10% लुढ़का, क्या है एक्सपर्ट की राय

क्या लद गए हैं डिफेंस स्टॉक के अच्छे दिन? 2 दिन में 10% लुढ़का, क्या है एक्सपर्ट की राय

संक्षेप: Multibagger Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस और एआई स्टॉक नेटवेब टेक्नोलॉजी (Netweb Technologies) के अच्छे दिन क्या अब बीत गए है? महज दो दिनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

Thu, 6 Nov 2025 08:58 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Multibagger Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस और एआई स्टॉक नेटवेब टेक्नोलॉजी (Netweb Technologies) के अच्छे दिन क्या अब बीत गए है? महज दो दिनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के तिमाही नतीजे भी ठीक-ठाक रहा है। जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नेटवेब की बुल रन समाप्त होने को है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

15% लुढ़क चुका है स्टॉक

बुधवार को कंपनी के शेयर बीएसई में 3869.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3602.20 रुपये के लेवल पर आ गया। कल मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई में 4.37 प्रतिशत की गिरावट के बाद 3631.95 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। बता दें, बीते एक महीने में नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत गिरावट आई है।

नेटवेब के तिमाही नतीजे कैसे रहे?

कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि सितंबर तिमाही के दौरान कुल प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 31.43 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 20.10 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के ऑपरेटिंग रेवन्यू की बात करें तो यह सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़ा है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का रेवन्यू 303.72 करोड़ रुपये रहा था।

एक्सपर्ट्स हैं अब भी बुलिश

आईआईएफएल सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार इस स्टॉक में तेजी की उम्मीद अभी की जा सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने 4110 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।

6 महीने में 250% का रिटर्न

इस डिफेंस स्टॉक की कीमतों में बीते 6 महीने के दौरान 250 प्रतिशत की तेजी आई है। अप्रैल 2025 में कंपनी के शेयर 1278.85 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर थे। तब से अबतक कंपनी के शेयरों में 185 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, जुलाई 2023 से अबतक कंपनी के शेयरों में 800 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Defence Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।