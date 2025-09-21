Netweb Technologies India Ltd gets 450 crore rupee work order money doubled in 6 month इस IT कंपनी को मिला ₹450 करोड़ का काम, शेयरों की मची लूट, 6 महीने में किया पैसा डबल, Business Hindi News - Hindustan
इस IT कंपनी को मिला ₹450 करोड़ का काम, शेयरों की मची लूट, 6 महीने में किया पैसा डबल

इस IT कंपनी को मिला ₹450 करोड़ का काम, शेयरों की मची लूट, 6 महीने में किया पैसा डबल

Multibagger Stock: नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Netweb Technologies India Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को 450 करोड़ रुपये काम बीते हफ्ते मिला था। बता दें, इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 03:07 PM
Multibagger Stock: नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (Netweb Technologies India Ltd) के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। कंपनी को 450 करोड़ रुपये काम बीते हफ्ते मिला था। बता दें, इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली थी। बीएसई में शुक्रवार को यह स्टॉक 7.90 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 3280.10 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था।

कंपनी को मिला है 450 करोड़ रुपये का काम

एक्सचेंज को दी जानकारी नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने 19 सितंबर को बताया है कि उन्हें 450 करोड़ रुपये का काम मिला था। कंपनी को Tyrone AI GPU Accelerated सिस्टम के लिए यह ऑर्डर मिला है। इस वर्क ऑर्डर को कंपनी को वित्त वर्ष 2025 से 26 में पूरा करना है।

रिटर्न के मामले में अव्वल

बीते एक महीने के दौरान नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 54 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 3 महीने में इस स्टॉक में 90 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 6 महीने से होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 115 प्रतिशत का रिटर्न मिला है। यानी पोजीशनल निवेशकों का पैसा इस दौरान दोगुना हो चुका है। बता दें, एक साल में नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 0.67 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कंपनी का 52 वीक हाई 3312 रुपये है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 1278.85 करोड़ रुपये का है। इस कंपनी का मार्केट कैप 18,583.04 करोड़ रुपये का है। बता दें, 2 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 306 प्रतिशत से बढ़ा है।

दो बार डिविडेंड दे चुकी है कंपनी

नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने दो बार निवेशकों को डिविडेंड दिया है। कंपनी ने दोनों बार 2.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

