6 महीने में किया पैसा डबल, आज 7% चढ़ा भाव, आखिर क्यों जमकर हो रही AI स्टॉक की खरीदारी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:46 PM
बीते 6 महीने के दौरान जिन कंपनियों ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है उसमें नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया (Netweb Technologies India) के शेयर भी एक हैं। कंपनी के शेयरों में शुक्रवार को 7 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद यह स्टॉक 4336.70 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। इस हफ्ते नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी आई है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों कंपनी के शेयरों में इतनी देखने को मिल रही है।

6 महीने में 175% का रिटर्न

एक तरफ जहां शेयर बाजार बढ़त के लिए संघर्ष कर रहा है तो वहीं यह स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 175 प्रतिशत की तेजी आई है। 5 हफ्ते में यह स्टॉक 11 बार रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने में सफल रहा है।

AI की वजह से तेजी

निवेशकों के भरोसे के पीछे की वजह कंपनी का एआई और हाई परफार्मिंग कप्यूटिंग स्पेस में विस्तार है। कंपनी का लक्ष्य एआई सेगमेंट को और विस्तार देना है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के कुल रेवन्यू में 29 प्रतिशत योगदान एआई का रहा है। जबकि दो साल पहले यह महज 7 प्रतिशत था। उम्मीद की जा रही है कि यह 40 प्रतिशत के सीएजीआर से आगे बढ़ेगा।

कंपनी को मिला नया वर्क ऑर्डर

बीते हफ्ते नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था। कंपनी के एआई जीपीयू एक्सिलरेटेड सिस्टम्स का काम मिला था। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 450 करोड़ रुपये थी। इससे पहले कंपनी को 1734 करोड़ रुपये का ऑर्डर Nividia Blackwell से मिला था। बता दें, जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 4142 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था। बता दें, पहली तिमाही में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 30.50 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 100 प्रतिशत अधिक है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

