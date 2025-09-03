इस कंपनी को मिला AI से जुड़ा ऑर्डर, इंट्रा-डे में 10% से ज्यादा उछला शेयर
नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की होड़ मची हुई है। इस वजह से सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को शेयर में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। कंपनी को मिले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एक ऑर्डर ने शेयर को बूस्ट दिया है।
Netweb tech share price: शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की होड़ मची हुई है। इस वजह से सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को शेयर में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर 2493 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। यह तेजी ऐसे समय में आई है जब कंपनी को एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर पर आधारित सर्वरों की आपूर्ति के लिए ₹1734 करोड़ का ऑर्डर मिला है।
क्या है डिटेल
नेटवेब टेक ने कहा कि ऑर्डर के तहत नेटवेब टेक लेटेस्ट GPU-क्विक प्लेटफॉर्म का उपयोग करके AI इंफ्रा फैसलिटीज स्थापित करेगी। यह ऑर्डर वित्तीय वर्ष 2027 की पहली छमाही तक पूरा होना है। विश्लेषकों ने कहा कि यह ऑर्डर चालू और अगले वित्त वर्ष, दोनों में ठोस वृद्धि को गति दे सकता है। उन्होंने आगे कहा कि ऑर्डर का साइज चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए उनके बिक्री अनुमान का लगभग 102% और 72% होगा। बता दें कि 30 जून, 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक पाइपलाइन ₹4142 करोड़ थी।
नेटवेब ने कहा कि एआई सेगमेंट दो साल पहले 7% पर था वो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 29% हो गया। यह 40% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) की समान गति से बढ़ता रहेगा। कंपनी के मुताबिक 20-22% कारोबार एआई से आएगा।
शेयर परफॉर्मेंस
पिछले छह महीनों में इस शेयर में 69.3% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस साल अब तक इसमें 16.9% की गिरावट आई है। अप्रैल 2025 में शेयर 1,278.85 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 3060 रुपये है। शेयर का यह भाव दिसंबर 2024 में था। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 71.03 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 28.97 फीसदी की है।