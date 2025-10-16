Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Nestle to axe 16000 jobs as new CEO targets sales growth posted net profit down nestle share skyrocket

16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान, घट गया है कंपनी का प्रॉफिट, फोकस में शेयर

संक्षेप: कंपनी का जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 17.37 प्रतिशत घटकर 743.17 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने पिछले साल इसी दौरान 899.5 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। 

Thu, 16 Oct 2025 03:13 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान, घट गया है कंपनी का प्रॉफिट, फोकस में शेयर

Nestle Share Price: नेस्ले इंडिया लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। शेयरों में इस तेजी के पीछे सितंबर तिमाही के नतीजे हैं। दरअसल, आज कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। दैनिक उपभोग का घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड का जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 17.37 प्रतिशत घटकर 743.17 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने पिछले साल इसी दौरान 899.5 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था। आज कंपनी के शेयर 4 पर्सेंट तक चढ़ गए और 1,268.60 रुपये पर आ गए।

16,000 कर्मचारियों की होगी छटंनी

इसके अलावा, दुनिया की सबसे बड़ी पैकेज्ड फूड कंपनी Nestlé ने गुरुवार को घोषणा की कि वह 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। कंपनी का उद्देश्य बिक्री मात्रा बढ़ाना और कारोबार को अधिक कुशल बनाना है। नए CEO फिलिप नव्राटिल ने कहा कि कंपनी ने कॉफी और कन्फेक्शनरी उत्पादों में कीमतों में वृद्धि के कारण उम्मीद से बेहतर बिक्री वृद्धि दर्ज की है। नव्राटिल के अनुसार यह कदम कंपनी की वृद्धि रणनीति और परिचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी ने क्या कहा

नेस्ले इंडिया ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में राजस्व 11 प्रतिशत बढ़कर 5,630.23 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5,074.76 करोड़ रुपये था। कुल खर्च 12.9 प्रतिशत बढ़कर 4,616.73 करोड़ रुपये रहा। जुलाई-सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया की घरेलू बिक्री 10.8 प्रतिशत बढ़कर 5,411.02 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 4,883.14 करोड़ रुपये थी। इसका निर्यात 14.4 प्रतिशत बढ़कर 219.21 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मनीष तिवारी ने कहा कि घरेलू बिक्री में दोहरे अंक की दर से वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मात्रा में वृद्धि है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।