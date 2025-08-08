1 पर 1 शेयर दे रही है चर्चित कंपनी, रिकॉर्ड डेट आज, फोकस में स्टॉक

Bonus Share: दिग्गज एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया लिमिटेड (Nestle India Ltd) के शेयर आज एक्स-बोनस ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी एक शेयर पर योग्य निवेशकों को एक शेयर बोनस देगी। बता दें, कंपनी ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है।

आज एक्स-बोनस ट्रेड करेगी कंपनी नेस्ले इंडिया ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 8 अगस्त 2025 यानी आज की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। आज जिन निवेशकों के पास कंपनी के शेयर रहेंगे उन्हें बोनस शेयर का फायदा होगा।

लगातार डिविडेंड देती आ रही है कंपनी कंपनी के शेयर अभी बीते महीने ही एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2025 में यह दूसरी बार था जब कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। इससे पहले कंपनी ने फरवरी में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। जिसके बाद निवेशकों को हर एक शेयर पर 14.25 रुपये का डिविडेंड मिला था।

गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर बीएसई में इस स्टॉक का भाव 0.10 प्रतिशत की तेजी के साथ 2235.60 रुपये के लेवल पर था।

किसके पास कितना हिस्सा? कंपनी में प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 62.76 प्रतिशत की थी। कंपनी में म्यूचुअल फंड्स के पास 3.86 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, अन्य घरेलू इंस्टीट्यूशंस के पास 7.32 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, विदेशी निवेशकों की कंपनी में हिस्सेदारी 10.29 प्रतिशत की थी। बता दें, नेस्ले इंडिया में रिटेल निवेशकों की कुल हिस्सेदारी 15.77 प्रतिशत है।

अप्रैल से जून के दौरान इस कंपनी का प्रॉफिट (टैक्स भुगतान के बाद) 659 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 12 प्रतिशत घटा है।