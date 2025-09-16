Nestle chairman paul bulcke to step down following ceo ouster अफेयर कांड के बाद Nestle मैनेजमेंट में भूचाल, पहले CEO और अब चेयरमैन ने छोड़ा पद, Business Hindi News - Hindustan
Nestle chairman paul bulcke to step down following ceo ouster

अफेयर कांड के बाद Nestle मैनेजमेंट में भूचाल, पहले CEO और अब चेयरमैन ने छोड़ा पद

नेस्ले के चेयरमैन पॉल बुल्के जल्द ही पद छोड़ने वाले हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को हाल ही में एक जूनियर के साथ अफेयर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:21 PM
Nestle News: मैगी और किटकैट चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट के लिए फेमस नेस्ले के मैनेजमेंट में भूचाल मचा हुआ है। स्विस खाद्य निर्माता कंपनी नेस्ले के चेयरमैन पॉल बुल्के जल्द ही पद छोड़ने वाले हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को हाल ही में एक जूनियर के साथ अफेयर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

कौन संभालेगा पद?

नेस्ले के चेयरमैन पद को अब पाब्लो इस्ला संभालेंगे। वह अगले साल बुल्के की जगह लेने वाले थे लेकिन अब 1 अक्टूबर को तय समय से पहले ही पदभार संभाल लेंगे। नेस्ले ने पहले कहा था कि बुल्के और इस्ला, दोनों ने उस जांच की निगरानी की थी जिसके कारण सीईओ फ्रीक्स को पद से हटाया गया था। बता दें कि इस्ला को अप्रैल 2026 में चेयरमैन पद को संभालना था लेकन करीब 6 महीने पहले ही उन्हें कमान संभालनी पड़ी है। इस्ला की बात करें तो वह 2005 से 2011 तक स्पेनिश अपैरल मल्टीनेशनल कंपनी और जारा फैशन ब्रांड के मालिक रहे हैं। वह इंडिटेक्स एसए के पूर्व सीईओ और 2011 से 2022 तक इसी कंपनी के चेयरमैन रहे। वह 2018 से नेस्ले के बोर्ड में कार्यरत हैं।

क्यों हटाए गए सीईओ?

बीते दिनों नेस्ले ने कंपनी के सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को हटा दिया था। दरअसल, कंपनी की इंटरनल जांच में पता चला कि उनका एक जूनियर महिला कर्मचारी के साथ अफेयर था। उनके आचरण ने कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया। कंपनी में 40 साल बिताने के बाद फ्रीक्स ने पद छोड़ा था। लॉरेंट फ्रीक्स की बात करें तो उनका जन्म 1962 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वह 1986 में नेस्ले में शामिल हुए। उन्होंने फ्रांस में सेल्स और मार्केटिंग से आगे बढ़कर नेस्ले हंगरी और इबेरियन क्षेत्र का नेतृत्व किया और फिर यूरोप जोन के कार्यकारी बोर्ड में शामिल हुए। उन्होंने नेस्ले नीड्स यूथ की भी शुरुआत की।

