अफेयर कांड के बाद Nestle मैनेजमेंट में भूचाल, पहले CEO और अब चेयरमैन ने छोड़ा पद

Nestle News: मैगी और किटकैट चॉकलेट जैसे प्रोडक्ट के लिए फेमस नेस्ले के मैनेजमेंट में भूचाल मचा हुआ है। स्विस खाद्य निर्माता कंपनी नेस्ले के चेयरमैन पॉल बुल्के जल्द ही पद छोड़ने वाले हैं। यह खबर ऐसे समय में आई है जब कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को हाल ही में एक जूनियर के साथ अफेयर के कारण बर्खास्त कर दिया गया था।

कौन संभालेगा पद? नेस्ले के चेयरमैन पद को अब पाब्लो इस्ला संभालेंगे। वह अगले साल बुल्के की जगह लेने वाले थे लेकिन अब 1 अक्टूबर को तय समय से पहले ही पदभार संभाल लेंगे। नेस्ले ने पहले कहा था कि बुल्के और इस्ला, दोनों ने उस जांच की निगरानी की थी जिसके कारण सीईओ फ्रीक्स को पद से हटाया गया था। बता दें कि इस्ला को अप्रैल 2026 में चेयरमैन पद को संभालना था लेकन करीब 6 महीने पहले ही उन्हें कमान संभालनी पड़ी है। इस्ला की बात करें तो वह 2005 से 2011 तक स्पेनिश अपैरल मल्टीनेशनल कंपनी और जारा फैशन ब्रांड के मालिक रहे हैं। वह इंडिटेक्स एसए के पूर्व सीईओ और 2011 से 2022 तक इसी कंपनी के चेयरमैन रहे। वह 2018 से नेस्ले के बोर्ड में कार्यरत हैं।