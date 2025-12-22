Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Neptune Logitek share listed at 20 Percent discount then hits 5 Percent lower Circuit
बाजार में उतरते ही इस शेयर का बुरा हाल, 20% नीचे लिस्टिंग, फिर धड़ाम हो गया शेयर

बाजार में उतरते ही इस शेयर का बुरा हाल, 20% नीचे लिस्टिंग, फिर धड़ाम हो गया शेयर

संक्षेप:

नेप्च्यून लॉजिटेक के शेयर 20% की गिरावट के साथ 100.80 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 126 रुपये था। लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर 5% और टूटकर 95.80 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Dec 22, 2025 11:39 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नेप्च्यून लॉजिटेक लिमिटेड के शेयर पहले ही दिन धड़ाम हो गए हैं। बाजार में उतरते ही नेप्च्यून लॉजिटेक के शेयरों का बुरा हाल हो गया है। नेप्च्यून लॉजिटेक के शेयर सोमवार को BSE में 20 पर्सेंट की गिरावट के साथ 100.80 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 126 रुपये था। नेप्च्यून लॉजिटेक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 17 दिसंबर तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 46.62 करोड़ रुपये तक का था। नेप्च्यून लॉजिटेक, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लिस्टिंग के बाद और टूट गए कंपनी के शेयर
कमजोर लिस्टिंग के बाद नेप्च्यून लॉजिटेक लिमिटेड के शेयर और लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और टूटकर 95.80 रुपये पर पहुंच गए हैं। 126 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले नेप्च्यून लॉजिटेक के शेयर पहले ही दिन 24 पर्सेंट टूट गए हैं। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैप 131 करोड़ रुपये है। अंकित देवीदास शाह और रीमा अंकित शाह कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 72.99 पर्सेंट रह गई है।

ये भी पढ़ें:0 चल रहा GMP, IPO पर लगा है 13 गुना से ज्यादा दांव, 78 रुपये का है शेयर

क्या है कंपनी का कारोबार
नेप्च्यून लॉजिटेक लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। कंपनी फ्रेट फॉरवर्डिंग एंड कस्टम क्लीयरेंस, एयर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, डोर-टू-डोर मल्टीमोडल कोस्टल फॉरवर्डिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफर करती है। 31 मार्च 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी के पास 199 फ्लीट्स और फ्लीट ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी के पास 9 ब्रांच ऑफिस हैं।

ये भी पढ़ें:ADR में आए तूफान के बाद इंफोसिस के शेयर बने रॉकेट, कंपनी ने दी सफाई

IPO पर लगा 1.61 गुना दांव
नेप्च्यून लॉजिटेक लिमिटेड (Neptune Logitek) के आईपीओ पर टोटल 1.61 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों (रिटेल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 2.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) की कैटेगरी में 0.32 गुना दांव लगा था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।