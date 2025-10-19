कर्ज में डूबी यह कंपनी होगी दिवालिया, NCLT से मिली अप्रूवल
संक्षेप: एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने लेप्टन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रिसर्च द्वारा ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी के खिलाफ 5.84 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर दायर दिवाला कार्यवाही की याचिका स्वीकार कर ली है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी टेक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का मामला स्वीकार कर लिया है। ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी टेक कर्ज में डूबी है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन के जरिये टैक्सी सेवाएं दे रही थी और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तैयार कर रही थी।
क्या है डिटेल
एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने लेप्टन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रिसर्च द्वारा ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी के खिलाफ 5.84 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर दायर दिवाला कार्यवाही की याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायाधिकरण ने कंपनी के बोर्ड को निलंबित करते हुए पवन कुमार गोयल को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी पर एक परिचालन ऋण बकाया है, जिसे अदा करने में चूक हुई है और इसका परिचालन लेनदार इसे वसूलने का हकदार है।
लेप्टन सॉफ्टवेयर गूगल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत गूगल मैप्स मंच से जुड़ी सेवाओं की बिक्री करती है।
कंपनी का कारोबार
ब्लू-स्मार्ट ग्रुप का पूरा परिचालन ढांचा तीन प्रमुख वर्टिकल्स — टेक्नोलॉजी, फ्लीट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर — के माध्यम से संचालित होता है। ये तीनों हिस्से एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर कंपनी के सभी हितधारकों, खासकर ग्राहकों को सुगम और टिकाऊ सेवाएं प्रदान करते हैं। इन तीनों वर्टिकल्स (टेक्नोलॉजी, फ्लीट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) के आपसी तालमेल से ब्लू-स्मार्ट ग्रुप ने एक ऐसा एकीकृत और सतत इकोसिस्टम विकसित किया है जो ग्राहकों, ड्राइवरों और निवेशकों — सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाता है।