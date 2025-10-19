Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NCLT admits insolvency case against Blu Smart Mobility Tech
कर्ज में डूबी यह कंपनी होगी दिवालिया, NCLT से मिली अप्रूवल

कर्ज में डूबी यह कंपनी होगी दिवालिया, NCLT से मिली अप्रूवल

संक्षेप: एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने लेप्टन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रिसर्च द्वारा ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी के खिलाफ 5.84 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर दायर दिवाला कार्यवाही की याचिका स्वीकार कर ली है।

Sun, 19 Oct 2025 03:45 PMVarsha Pathak भाषा
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी टेक के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का मामला स्वीकार कर लिया है। ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी टेक कर्ज में डूबी है, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन के जरिये टैक्सी सेवाएं दे रही थी और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना तैयार कर रही थी।

क्या है डिटेल

एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने लेप्टन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड रिसर्च द्वारा ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी के खिलाफ 5.84 करोड़ रुपये के बकाया को लेकर दायर दिवाला कार्यवाही की याचिका स्वीकार कर ली है। न्यायाधिकरण ने कंपनी के बोर्ड को निलंबित करते हुए पवन कुमार गोयल को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है। दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि ब्लू-स्मार्ट मोबिलिटी पर एक परिचालन ऋण बकाया है, जिसे अदा करने में चूक हुई है और इसका परिचालन लेनदार इसे वसूलने का हकदार है।

लेप्टन सॉफ्टवेयर गूगल एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए लाइसेंस के तहत गूगल मैप्स मंच से जुड़ी सेवाओं की बिक्री करती है।

कंपनी का कारोबार

ब्लू-स्मार्ट ग्रुप का पूरा परिचालन ढांचा तीन प्रमुख वर्टिकल्स — टेक्नोलॉजी, फ्लीट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर — के माध्यम से संचालित होता है। ये तीनों हिस्से एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और मिलकर कंपनी के सभी हितधारकों, खासकर ग्राहकों को सुगम और टिकाऊ सेवाएं प्रदान करते हैं। इन तीनों वर्टिकल्स (टेक्नोलॉजी, फ्लीट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) के आपसी तालमेल से ब्लू-स्मार्ट ग्रुप ने एक ऐसा एकीकृत और सतत इकोसिस्टम विकसित किया है जो ग्राहकों, ड्राइवरों और निवेशकों — सभी हितधारकों को लाभ पहुंचाता है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।