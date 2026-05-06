दिवालिया होने का संकट टला! कंपनी को क्लीन चिट मिलते ही लगा 20% का अपर सर्किट, 30 दिन में 33% चढ़ा ये स्टॉक

एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। NCLAT ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित करने के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर में तगड़ी उछाल देखने को मिली है। क्लीन चिट मिलते ही इसके शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा है। 30 दिन में इसका स्टॉक 33% तक चढ़ चुका है।

रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments) ने एक बहुत बड़ी कानूनी जंग जीत ली है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) शुरू करने के पुराने फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस बड़े फैसले के बाद कंपनी के ऊपर से दिवालिया होने का संकट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले ग्राहकों व निवेशकों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

क्या था पूरा मामला ?

दरअसल, 9 दिसंबर 2025 को 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) की दिल्ली पीठ ने एम्बेसी डेवलपमेंट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने इस फैसले के खिलाफ NCLAT (अपीलीय न्यायाधिकरण) का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अब अपने अंतिम फैसले में पुराने आदेश को खारिज करते हुए इस मामले को पूरी तरह बंद कर दिया है।

चेयरमैन का बयान

एम्बेसी डेवलपमेंट्स के चेयरमैन जीतू विरवानी ने कहा कि NCLAT का यह फैसला हमारी सच्चाई को साबित करता है। यह एक पुराना (Legacy) मामला था, जिसमें 'इंडियाबुल्स रियल एस्टेट' के एक पुराने पत्र को गलत तरीके से 'कॉरपोरेट गारंटी' मानकर पेश किया गया था। इस कानूनी लड़ाई के बावजूद हमारी कंपनी के कामकाज और प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा।

कामकाज और प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसके बिजनेस या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी का कामकाज पहले की तरह सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस फैसले से घर खरीदारों (Homebuyers) और शेयरधारकों (Stakeholders) के हितों को पूरी सुरक्षा मिली है और उनके मन से अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंट गए हैं।

शेयर परफॉर्मेंस

एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments Ltd) के शेयरों में आज (6 मई 2026) जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां स्टॉक करीब 20% उछलकर ₹58.30 पर पहुंच गया। यह तेजी सीधे तौर पर कंपनी को मिली बड़ी कानूनी राहत से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) द्वारा इंसॉल्वेंसी आदेश रद्द किए जाने के बाद निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ समय से अनिश्चितता के दबाव में रहे इस स्टॉक में आज भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह अपर सर्किट के करीब पहुंच गया।

कारोबार में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

कानूनी विवादों के बीच भी एम्बेसी डेवलपमेंट्स का बिजनेस शानदार रफ्तार से आगे बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने बंपर प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस साल ₹4,600 करोड़ की भारी-भरकम प्री-सेल्स दर्ज की है। इसके अलावा कंपनी ने चौथी तिमाही (Q4) में अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही बुकिंग हासिल की है। इस ऐतिहासिक फैसले और रिकॉर्डतोड़ बिजनेस परफॉर्मेंस के बाद अब एम्बेसी डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।