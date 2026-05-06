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दिवालिया होने का संकट टला! कंपनी को क्लीन चिट मिलते ही लगा 20% का अपर सर्किट, 30 दिन में 33% चढ़ा ये स्टॉक

May 06, 2026 11:29 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। NCLAT ने इस कंपनी को दिवालिया घोषित करने के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर में तगड़ी उछाल देखने को मिली है। क्लीन चिट मिलते ही इसके शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा है। 30 दिन में इसका स्टॉक 33% तक चढ़ चुका है।

दिवालिया होने का संकट टला! कंपनी को क्लीन चिट मिलते ही लगा 20% का अपर सर्किट, 30 दिन में 33% चढ़ा ये स्टॉक

रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments) ने एक बहुत बड़ी कानूनी जंग जीत ली है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) शुरू करने के पुराने फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इस बड़े फैसले के बाद कंपनी के ऊपर से दिवालिया होने का संकट अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है और कंपनी के प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले ग्राहकों व निवेशकों ने बड़ी राहत की सांस ली है।

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क्या था पूरा मामला ?

दरअसल, 9 दिसंबर 2025 को 'नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल' (NCLT) की दिल्ली पीठ ने एम्बेसी डेवलपमेंट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद एम्बेसी डेवलपमेंट्स ने इस फैसले के खिलाफ NCLAT (अपीलीय न्यायाधिकरण) का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अब अपने अंतिम फैसले में पुराने आदेश को खारिज करते हुए इस मामले को पूरी तरह बंद कर दिया है।

चेयरमैन का बयान

एम्बेसी डेवलपमेंट्स के चेयरमैन जीतू विरवानी ने कहा कि NCLAT का यह फैसला हमारी सच्चाई को साबित करता है। यह एक पुराना (Legacy) मामला था, जिसमें 'इंडियाबुल्स रियल एस्टेट' के एक पुराने पत्र को गलत तरीके से 'कॉरपोरेट गारंटी' मानकर पेश किया गया था। इस कानूनी लड़ाई के बावजूद हमारी कंपनी के कामकाज और प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा।

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कामकाज और प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान उसके बिजनेस या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी का कामकाज पहले की तरह सामान्य रूप से चलता रहेगा। इस फैसले से घर खरीदारों (Homebuyers) और शेयरधारकों (Stakeholders) के हितों को पूरी सुरक्षा मिली है और उनके मन से अनिश्चितता के बादल पूरी तरह छंट गए हैं।

शेयर परफॉर्मेंस

एम्बेसी डेवलपमेंट्स (Embassy Developments Ltd) के शेयरों में आज (6 मई 2026) जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां स्टॉक करीब 20% उछलकर ₹58.30 पर पहुंच गया। यह तेजी सीधे तौर पर कंपनी को मिली बड़ी कानूनी राहत से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) द्वारा इंसॉल्वेंसी आदेश रद्द किए जाने के बाद निवेशकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। पिछले कुछ समय से अनिश्चितता के दबाव में रहे इस स्टॉक में आज भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह अपर सर्किट के करीब पहुंच गया।

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कारोबार में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

कानूनी विवादों के बीच भी एम्बेसी डेवलपमेंट्स का बिजनेस शानदार रफ्तार से आगे बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने बंपर प्रदर्शन किया है। कंपनी ने इस साल ₹4,600 करोड़ की भारी-भरकम प्री-सेल्स दर्ज की है। इसके अलावा कंपनी ने चौथी तिमाही (Q4) में अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही बुकिंग हासिल की है। इस ऐतिहासिक फैसले और रिकॉर्डतोड़ बिजनेस परफॉर्मेंस के बाद अब एम्बेसी डेवलपमेंट्स रियल एस्टेट बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

डिस्क्लेमर:- लाइव हिंदुस्तान निवेशकों को सलाह देता है कि वे निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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