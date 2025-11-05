अनिल अंबानी की एक और कंपनी को झटका, NCLAT ने खारिज की अपील, जानिए मामला
अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) की सहयोगी यूनिट रिलायंस रियल्टी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने रिलायंस रियल्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने इंडिपेंडेंट टीवी (पूर्व में रिलायंस बिग टीवी) से किराया और संपत्तियों की वसूली की मांग की थी।
क्या है डिटेल
यह मामला पहले मुंबई बेंच ऑफ NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में सुना गया था, जिसने रिलायंस रियल्टी की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा था कि इंडिपेंडेंट टीवी की लिक्विडेशन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अब NCLAT ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा है।
NCLAT का सख्त रुख
NCLAT की दो-सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा़, 'लिक्विडेशन प्रक्रिया को किसी भी हालत में बाधित या पटरी से नहीं उतारा जा सकता। अपीलकर्ता (रिलायंस रियल्टी) ने बिना किसी ठोस कारण के संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर CIRP (कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस) के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई थी।' अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लिक्विडेटर और सफल बोलीदाता को कॉर्पोरेट डेब्टर की चल संपत्तियों को हटाने और उनका कब्जा लेने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है।
क्या है मामला
रिलायंस रियल्टी ने 27 नवंबर 2017 को धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DKAC) स्थित परिसर का एक हिस्सा और प्री-पैकेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट टीवी को लीज़ पर दिया था, ताकि वह अपना डीटीएच (Direct-to-Home) व्यवसाय चला सके। इंडिपेंडेंट टीवी ने उसी दिन एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) के तहत समूह से DTH कारोबार खरीदा था। कंपनी ने अक्टूबर 2018 तक किराया, बिजली और मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया। 26 फरवरी 2020 को कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया (CIRP) शुरू हुई और इसके सभी एसेट्स रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को सौंप दिए गए। जब कोई खरीदार नहीं मिला, तो 17 मार्च 2023 को NCLT ने कंपनी के लिक्विडेशन (विलय) का आदेश दिया और ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई।
नीलामी और विवाद
ई-ऑक्शन में श्री साई बाबा शिप ब्रेकिंग कंपनी सफल बोलीदाता बनी। उसे 10 दिसंबर 2024 को 1,874 यूनिट्स वाली संपत्तियों का सेल सर्टिफिकेट और कब्जा ज्ञापन सौंपा गया। इसी बीच रिलायंस रियल्टी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि इंडिपेंडेंट टीवी ने पिछले पांच वर्षों से किराया नहीं चुकाया और पहले बकाया किराया व बिजली चार्ज चुकाने की मांग की। साथ ही, उसने परिसरों का निरीक्षण करने की अनुमति देने से भी इंकार कर दिया। बाद में NCLT ने आदेश दिया कि रिलायंस रियल्टी लिक्विडेटर और सफल बोलीदाता को परिसर में प्रवेश और एसेट्स हटाने से नहीं रोक सकती। NCLAT ने NCLT के आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने CIRP और लिक्विडेशन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान हुई घटनाओं, लिक्विडेटर की साइट रिपोर्ट और संपत्तियों के वास्तविक नियंत्रण का समुचित अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया था।