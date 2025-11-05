अनिल अंबानी की एक और कंपनी को झटका, NCLAT ने खारिज की अपील, जानिए मामला

संक्षेप: शनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने रिलायंस रियल्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने इंडिपेंडेंट टीवी (पूर्व में रिलायंस बिग टीवी) से किराया और संपत्तियों की वसूली की मांग की थी।

अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) की सहयोगी यूनिट रिलायंस रियल्टी को बड़ा झटका लगा है। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने रिलायंस रियल्टी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी ने इंडिपेंडेंट टीवी (पूर्व में रिलायंस बिग टीवी) से किराया और संपत्तियों की वसूली की मांग की थी।

क्या है डिटेल यह मामला पहले मुंबई बेंच ऑफ NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में सुना गया था, जिसने रिलायंस रियल्टी की याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा था कि इंडिपेंडेंट टीवी की लिक्विडेशन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। अब NCLAT ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा है।

NCLAT का सख्त रुख NCLAT की दो-सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में कहा़, 'लिक्विडेशन प्रक्रिया को किसी भी हालत में बाधित या पटरी से नहीं उतारा जा सकता। अपीलकर्ता (रिलायंस रियल्टी) ने बिना किसी ठोस कारण के संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर CIRP (कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस) के दौरान कोई आपत्ति नहीं जताई थी।' अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लिक्विडेटर और सफल बोलीदाता को कॉर्पोरेट डेब्टर की चल संपत्तियों को हटाने और उनका कब्जा लेने से रोकने का कोई औचित्य नहीं है।

क्या है मामला रिलायंस रियल्टी ने 27 नवंबर 2017 को धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DKAC) स्थित परिसर का एक हिस्सा और प्री-पैकेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट टीवी को लीज़ पर दिया था, ताकि वह अपना डीटीएच (Direct-to-Home) व्यवसाय चला सके। इंडिपेंडेंट टीवी ने उसी दिन एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) के तहत समूह से DTH कारोबार खरीदा था। कंपनी ने अक्टूबर 2018 तक किराया, बिजली और मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान किया, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया। 26 फरवरी 2020 को कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया (CIRP) शुरू हुई और इसके सभी एसेट्स रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को सौंप दिए गए। जब कोई खरीदार नहीं मिला, तो 17 मार्च 2023 को NCLT ने कंपनी के लिक्विडेशन (विलय) का आदेश दिया और ई-नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई।