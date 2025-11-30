Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NCLAT rejects insolvency plea against Voltas, upholds NCLT order
क्या दिवालिया हो जाएगी टाटा समूह की यह कंपनी, NCLAT ने दिया जवाब, कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

एनसीएलएटी की दो सदस्यों वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के पहले के आदेशों को बरकरार रखा है, जिसने 27 मई, 2025 को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी।

Sun, 30 Nov 2025 01:31 PMVarsha Pathak भाषा
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वोल्टास के खिलाफ एक अर्जी खारिज कर दी है। इसमें टाटा समूह की कंपनी के खिलाफ उसके एक परिचालन ऋणदाता द्वारा दिवाला कार्यवाही शुरू करने की अपील की गई थी। एनसीएलएटी की दो सदस्यों वाली पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ के पहले के आदेशों को बरकरार रखा है, जिसने 27 मई, 2025 को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर अर्जी खारिज कर दी थी। बता दें कि कल सोमवार को वोल्टास के शेयर फोकस में रह सकते हैं। बीते शुक्रवार को इसमें 1 पर्सेंट से अधिक की गिरावट थी और यह शेयर 1,374.50 रुपये पर आ गया था।

क्या है डिटेल

एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के निष्कर्षों को उचित ठहराते हुए कहा कि उसने अपील करने वाली एयर वेव टेक्नोक्राफ्ट्स और वोल्टास के बीच ई-मेल के आदान-प्रदान के आधार पर इस मौजूदा जारी विवाद मानने में कोई गलती नहीं की है। यह कार्य प्रमाणन, राशि और उससे जुड़े दस्तावेजों से संबंधित है।

एनसीएलएटी ने क्या कहा

एनसीएलएटी ने कहा, ‘‘हमें इस मामले में एनसीएलटी के नजरिये से अलग रुख अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता, जिसने पहले से मौजूद विवादों के सही आधार पर धारा-9 आवेदन को खारिज कर दिया था। नतीजतन, हमें अपील में कोई दम नहीं मिला। हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं मिला। अपील खारिज की जाती है।’’

एनसीएलएटी का आदेश

एनसीएलएटी का यह आदेश एयर वेव टेक्नोक्राफ्ट्स की एक याचिका पर आया है, जिसे वोल्टास ने अपने ग्राहकों को अलग-अलग वर्क साइट पर मौजूद ‘सी’ (हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर-कंडीशनिंग) प्रणाली के परिचालन और रखरखाव के लिए सेवा देने के लिए नियुक्त किया था। इस मकसद के लिए वोल्टास के पास एक रनिंग खाता रखा गया था। भुगतान तंत्र के बारे में बताते हुए, परिचालन ऋणदाता ने दी गई सेवा के भुगतान के लिए इनवॉइस बनाए, जिन्हें ईएसआई/पीएफ चालान और मजदूरी रजिस्टर वगैरह जैसे जरूरी दस्तावेज के साथ वोल्टास को भेजा गया। वोल्टास जरूरी सत्यापन के बाद इन इनवॉइस/दस्तावेजों को अपने ग्राहकों को भेज देती थी। एक बार जब ग्राहक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटने के बाद वोल्टास को भुगतान जारी कर देता था तो टाटा समूह की कंपनी बदले में, कुछ रकम ‘रिटेंशन मनी’ के तौर पर रोककर शेष राशि अपीलकर्ता कंपनी को जारी कर देती थी। याचिका में कहा गया था कि वोल्टास बाद में अपनी भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
