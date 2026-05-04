अडानी की जीत! ₹3400 करोड़ ज्यादा बोली लगाने पर भी वेदांता की न हुई ये कंपनी, विवाद पर आया ये बड़ा फैसला
अडानी एंटरप्राइजेस ने ₹14,535 करोड़ की बोली के साथ कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) को खरीदने की कानूनी जंग जीत ली है। NCLAT ने वेदांता लिमिटेड की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी बोली अडानी से ₹3,400 करोड़ ज्यादा है।
कॉर्पोरेट जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) ने सोमवार को दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेस की जीत को चुनौती दी गई थी। इस फैसले के साथ ही कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के अधिग्रहण का रास्ता अडानी ग्रुप के लिए पूरी तरह साफ हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्या था पूरा मामला?
जून 2024 में ₹57,185 करोड़ के भारी-भरकम कर्ज और डिफॉल्ट के कारण जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency Process) शुरू की गई थी। इस दौड़ में अडानी एंटरप्राइजेस, वेदांता और डालमिया भारत जैसे बड़े नाम शामिल थे। अंततः लेनदारों की समिति (CoC) ने ₹14,535 करोड़ की बोली लगाने वाले अडानी ग्रुप को विजेता घोषित किया। वेदांता ने इस फैसले को यह कहकर चुनौती दी थी कि उनकी बोली अडानी से लगभग ₹3,400 करोड़ अधिक थी, इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए था।
NCLAT ने क्यों सुनाया यह फैसला?
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कंपनी को केवल इसलिए विजेता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसकी बोली की राशि सबसे ज्यादा है। इस पर कोर्ट ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं।
1- व्यावसायिक समझ :- बैंक और लेनदार केवल पैसा नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि कौन सी कंपनी योजना को बेहतर ढंग से लागू कर सकती है और किसके पास काम पूरा करने की क्षमता है।
2- लेनदारों का भरोसा:- अडानी की योजना को 89% लेनदारों का समर्थन प्राप्त था।
3- प्रक्रिया में पारदर्शिता:- अदालत ने पाया कि दिवालिया प्रक्रिया के नियमों (IBC) का पूरी तरह पालन किया गया है और इसमें कोई अनियमितता नहीं थी।
अडानी को क्या-क्या मिलेगा?
जेपी एसोसिएट्स का साम्राज्य काफी फैला हुआ है। इस अधिग्रहण के जरिए अडानी ग्रुप के पास ये महत्वपूर्ण संपत्तियां आएंगी।
1- रियल एस्टेट:- ग्रेटर नोएडा का जेपी ग्रीन्स और नोएडा का विशटाउन।
2-इंफ्रास्ट्रक्चर:- जेवर एयरपोर्ट के पास इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे का टोलिंग अधिकार।
3-सीमेंट और पावर:- मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बड़े सीमेंट प्लांट और पावर सेक्टर में निवेश।
यह फैसला कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा सबक है कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC) के तहत केवल 'सबसे ऊंची बोली' मायने नहीं रखती, बल्कि कंपनी की विश्वसनीयता, तुरंत भुगतान (Upfront Payment) और काम करने की काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है। अडानी ग्रुप के लिए यह एक रणनीतिक जीत है, जो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।