असम में मिला कंपनी को ₹2062 करोड़ का काम, शेयरों में 4% तक की तेजी, कीमत ₹200 से कम

संक्षेप: NCC shares Price: कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 4.2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 180.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

NCC shares Price: कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 4.2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 180.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था। मार्केट के बंद होने के समय पर एनसीसी लिमिटेड का शेयर बीएसई में 1.41 प्रतिशत की तेजी के साथ 175.75 रुपये के लेवल थे। बता दें, कंपनी को असम सरकार की तरफ से वर्क ऑर्डर मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिला है 2062 करोड़ का काम असम सरकार की तरफ से मिले इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कंपनी को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आधुनिकीकरण का काम मिला है। कंपनी को 42 महीने में इस काम को पूरा करना है। इस वर्क ऑर्डर की कुल वैल्यू 2062.71 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद 5 साल इस कंपनी के पास मेंटनेंस की भी जिम्मेदारी रहेगी।

कंपनी ने दूसरी तिमाही में कैसा प्रदर्शन किया? एनसीसी की तरफ से दी जानकारी के अनुसार जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 154.74 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 160.75 करोड़ रुपये रहा था। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवन्यू 4543 करोड़ रुपये रहा था। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 5195.94 करोड़ रुपये रहा था।

दूसरी तिमाही के अंततक कंपनी के पास 71957 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक था। जोकि सालाना आधार पर 37 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के ऑर्डर फ्लो में 31 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बता दें, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर BUY रेटिंग दी है। हालांकि, टारगेट प्राइस को 280 रुपये प्रति शेयर से घटाकर 260 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है।