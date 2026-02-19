NCC के शेयर में गिरावट, 52 वीक के लो पर आया भाव, इस खबर का असर
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने NCC और इसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी ओ बी इंफ्रास्ट्रक्चर को दो साल के लिए अपने किसी भी नए टेंडर या बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया है। यह प्रतिबंध 17 फरवरी 2026 से लागू हो गया है।
NCC Limited Share: एनसीसी लिमिटेड के शेयरों में बुधवार सुबह तेज गिरावट देखने को मिली। 19 फरवरी को ओपनिंग ट्रेड में स्टॉक करीब 5 फीसदी फिसलकर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में शेयर 136 रुपये तक चला गया, जिससे निवेशकों में हलचल मच गई। हालांकि सुबह 9:17 बजे के आसपास शेयर 144.05 रुपये पर ट्रेड करता दिखा, जो पिछले बंद भाव 149.45 रुपये से 3.61 फीसदी नीचे था। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव साफ नजर आया। इस गिरावट की बड़ी वजह कंपनी को मिला डिबारमेंट ऑर्डर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने NCC और इसकी स्टेप-डाउन सब्सिडियरी ओ बी इंफ्रास्ट्रक्चर को दो साल के लिए अपने किसी भी नए टेंडर या बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया है। यह प्रतिबंध 17 फरवरी 2026 से लागू हो गया है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, शेयर पर दबाव बढ़ गया और निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया।
कंपनी ने क्या कहा
कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि वह इस आदेश की समीक्षा कर रही है और कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही NCC ने यह भी स्पष्ट किया कि इस डिबारमेंट का उसके मौजूदा ऑर्डर बुक या चल रहे प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो प्रोजेक्ट पहले से मिले हुए हैं, वे सामान्य रूप से चलते रहेंगे। फिर भी निवेशकों को चिंता है कि अगले दो साल तक NHAI के नए प्रोजेक्ट नहीं मिल पाने से भविष्य की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।
कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन
वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 36.6 फीसदी घटकर 122.46 करोड़ रुपये रह गया। वहीं रेवेन्यू भी 8.9 फीसदी गिरकर 4,868.29 करोड़ रुपये पर आ गया। कमजोर तिमाही नतीजों और डिबारमेंट की खबर ने मिलकर शेयर पर दोहरा दबाव बना दिया है। पिछले सत्र में भी शेयर 1.77 फीसदी गिरकर 149.45 रुपये पर बंद हुआ था। 52 हफ्तों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो शेयर ने 9 जून 2025 को 242 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ था, जबकि 27 जनवरी 2026 को 138.50 रुपये का न्यूनतम स्तर देखा गया था। मौजूदा स्तर पर स्टॉक अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से करीब 38 फीसदी नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,383.17 करोड़ रुपये है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें