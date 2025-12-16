Hindustan Hindi News
52 वीक के लो पर आया शेयर, रेखा झुनझुनवाला के पास हैं 6.67 करोड़ शेयर

अगर शेयर मजबूती के साथ ₹168 के ऊपर निकलता है, तो इसमें ₹174 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, शॉर्ट टर्म में शेयर का दायरा ₹150 से ₹174 के बीच रह सकता है। एंजेल ब्रोकिंग के ओशो कृष्णन का कहना है कि शेयर ₹175–172 के अहम सपोर्ट से नीचे फिसल चुका है। 

Dec 16, 2025 04:35 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
NCC Ltd Share: मंगलवार को शेयर बाजार में कमजोरी के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनसीसी लिमिटेड (NCC Ltd) के शेयरों पर बिकवाली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। कंपनी का शेयर गिरकर ₹158.30 के स्तर तक आ गया, जो इसका 52 हफ्तों का नया निचला स्तर है। इससे पहले शेयर ₹161.75 पर बंद हुआ था। गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप घटकर करीब ₹9,967 करोड़ रह गया। बीएसई पर करीब 0.67 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जिससे लगभग ₹1.07 करोड़ का कारोबार हुआ।

रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी

अगर प्रदर्शन की बात करें तो NCC के शेयर निवेशकों को लगातार निराश कर रहे हैं। साल 2025 में अब तक शेयर करीब 43% टूट चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 48.58% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि यह वही शेयर है, जिसमें दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है। सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक रेखा झुनझुनवाला के पास NCC के 10.63% शेयर, यानी करीब 6.67 करोड़ शेयर थे। इसके बावजूद शेयर की हालत कमजोर बनी हुई है, जिससे रिटेल निवेशक भी सतर्क नजर आ रहे हैं।

शेयरों के हाल

तकनीकी नजरिए से भी शेयर पर दबाव साफ दिख रहा है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के मुताबिक, शेयर के लिए ₹153 का स्तर सपोर्ट और ₹168 का स्तर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर शेयर मजबूती के साथ ₹168 के ऊपर निकलता है, तो इसमें ₹174 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, शॉर्ट टर्म में शेयर का दायरा ₹150 से ₹174 के बीच रह सकता है। दूसरी ओर, एंजेल ब्रोकिंग के ओशो कृष्णन का कहना है कि शेयर ₹175–172 के अहम सपोर्ट से नीचे फिसल चुका है, जिससे आगे और कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।

तकनीकी इंडिकेटर्स भी फिलहाल चिंता बढ़ा रहे हैं। NCC का RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) 21.7 के स्तर पर है, जो यह दिखाता है कि शेयर ओवरसोल्ड ज़ोन में पहुंच चुका है। हालांकि, ओवरसोल्ड होने का मतलब यह नहीं कि तुरंत तेजी आ ही जाए। विशेषज्ञों के मुताबिक, ₹145–140 का स्तर अगला मजबूत सपोर्ट हो सकता है। NCC लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी कंपनी है, जो सड़क, पुल, फ्लाईओवर, पानी की सप्लाई, सिंचाई, माइनिंग, पावर ट्रांसमिशन और हाउसिंग जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करती है। लेकिन मौजूदा बाजार हालात में निवेशकों को इस शेयर में कदम फूंक-फूंक कर रखने की सलाह दी जा रही है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
