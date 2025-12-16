52 वीक के लो पर आया शेयर, रेखा झुनझुनवाला के पास हैं 6.67 करोड़ शेयर

संक्षेप: अगर शेयर मजबूती के साथ ₹168 के ऊपर निकलता है, तो इसमें ₹174 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, शॉर्ट टर्म में शेयर का दायरा ₹150 से ₹174 के बीच रह सकता है। एंजेल ब्रोकिंग के ओशो कृष्णन का कहना है कि शेयर ₹175–172 के अहम सपोर्ट से नीचे फिसल चुका है।

NCC Ltd Share: मंगलवार को शेयर बाजार में कमजोरी के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनसीसी लिमिटेड (NCC Ltd) के शेयरों पर बिकवाली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। कंपनी का शेयर गिरकर ₹158.30 के स्तर तक आ गया, जो इसका 52 हफ्तों का नया निचला स्तर है। इससे पहले शेयर ₹161.75 पर बंद हुआ था। गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैप घटकर करीब ₹9,967 करोड़ रह गया। बीएसई पर करीब 0.67 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जिससे लगभग ₹1.07 करोड़ का कारोबार हुआ।

रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी अगर प्रदर्शन की बात करें तो NCC के शेयर निवेशकों को लगातार निराश कर रहे हैं। साल 2025 में अब तक शेयर करीब 43% टूट चुका है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 48.58% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। खास बात यह है कि यह वही शेयर है, जिसमें दिवंगत दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी है। सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक रेखा झुनझुनवाला के पास NCC के 10.63% शेयर, यानी करीब 6.67 करोड़ शेयर थे। इसके बावजूद शेयर की हालत कमजोर बनी हुई है, जिससे रिटेल निवेशक भी सतर्क नजर आ रहे हैं।

शेयरों के हाल तकनीकी नजरिए से भी शेयर पर दबाव साफ दिख रहा है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के मुताबिक, शेयर के लिए ₹153 का स्तर सपोर्ट और ₹168 का स्तर रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। अगर शेयर मजबूती के साथ ₹168 के ऊपर निकलता है, तो इसमें ₹174 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, शॉर्ट टर्म में शेयर का दायरा ₹150 से ₹174 के बीच रह सकता है। दूसरी ओर, एंजेल ब्रोकिंग के ओशो कृष्णन का कहना है कि शेयर ₹175–172 के अहम सपोर्ट से नीचे फिसल चुका है, जिससे आगे और कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं।