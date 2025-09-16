बिहार के जमुई में मिला इस कंपनी को 2090.05 करोड़ का काम, 5% उछला शेयर, लॉन्ग रन में दिया है मोटा रिटर्न

NCC Limited Share Price: इंफ्रा सेक्टर की कंपनी एनसीसी लिमिटेड के शेयरों में मंगलवार को तेज उछाल दर्ज की गई है। बीएसई में आज सुबह एनसीसी लिमिटेड के शेयर 4.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 222.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे।

क्या है वर्क ऑर्डर से जुड़ा डीटेल्स एनसीसी ने 15 सितंबर को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि उन्हें 2090.50 करोड़ रुपये का काम बिहार के जमुई में मिला है। कंपनी को बरनार जलाशय योजना के कंस्ट्रक्शन का मिला है। इस काम के लिए 30 महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कंपनी को 30 महीने तक किसी भी कमी को ठीक करने की भी जिम्मेदारी मिली है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? बीते एक साल के दौरान एनसीसी लिमिटेड के शेयरों में संघर्ष देखने को मिला है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। एनसीसी लिमिटेड का 52 वीक हाई 326.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 169.95 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 13,567.76 करोड़ रुपये का है।

हालांकि, पिछले 3 साल में एनसीसी लिमिटेड ने पोजीशनल निवेशकों को 205 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स इसी दौरान 39 प्रतिशत चढ़ा था। बता दें, 5 साल में एनसीसी लिमिटेड के शेयरों का भाव 543 प्रतिशत चढ़ा था।

पिछले महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी एनसीसी लिमिटेड के शेयर बीते महीने एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 2.20 रुपये का डिविडेंड दिया था। इससे पहले 2024 में एनसीसी लिमिटेड ने निवेशकों को 2.20 रुपये का डिविडेंड दिया था।