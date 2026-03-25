मार्केट रैली में चमका ₹10 से कम वाला ये पेनी स्टॉक, खरीदारी की मची होड़; शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी

₹10 से कम कीमत वाला NBFC शेयर गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस (Golden Legand Leasing and Finance) हाल ही में बाजार की तेजी के बीच करीब 5% उछल गया। सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) में आई मजबूत रैली का असर इस स्टॉक पर भी दिखा, जहां भारी खरीदारी देखने को मिली।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच ₹10 से कम कीमत वाला NBFC स्टॉक गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस (Golden Legand Leasing and Finance) अचानक चर्चा में आ गया है। बुधवार को इस शेयर में करीब 5.56%% की तेज उछाल देखने को मिली और यह अब ₹8.16 तक पहुंच गया। बाजार में जबरदस्त रैली का असर इस स्टॉक पर भी साफ दिखा, जहां BSE सेंसेक्स 1,700 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 50 भी 500 अंकों से अधिक चढ़ गया। इस तेजी के माहौल में निवेशकों की दिलचस्पी छोटे और सस्ते शेयरों में बढ़ी, जिससे इस NBFC स्टॉक में भारी खरीदारी देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शेयर में बायर्स का दबदबा



ट्रेडिंग के दौरान इस शेयर में बायर्स का दबदबा रहा, जहां करीब 40,000 खरीद ऑर्डर के मुकाबले सिर्फ 10,000 सेल ऑर्डर थे। यह संकेत देता है कि बाजार में निवेशकों का मूड पॉजिटिव है और छोटे स्टॉक्स में भी तेजी का फायदा उठाया जा रहा है। हालांकि, यह उछाल पूरी तरह बाजार की तेजी पर आधारित है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है।

कंपनी के CEO का इस्तीफा

कंपनी के हालिया अपडेट की बात करें तो इसके CEO जयंत रॉय ने 23 मार्च 2026 को निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस्तीफे के पीछे कोई अन्य बड़ी वजह नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में गुल्लाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड (Gullakkart Private Limited) नाम से एक नई सहायक कंपनी बनाने का फैसला लिया है, जो डिजिटल पेमेंट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) सर्विसेज में काम करेगी। इस नए वेंचर में कंपनी करीब ₹5 करोड़ का शुरुआती निवेश करेगी।

एक हफ्ते में करीब 20% गिरा यह शेयर

हालांकि, शेयर में आई ताजा तेजी के बावजूद इसका पिछला प्रदर्शन कमजोर रहा है। पिछले एक हफ्ते में यह शेयर करीब 20% गिरा है, वहीं एक महीने में 15% और 6 महीने में 35% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यानी यह शेयर लंबे समय से दबाव में था और मौजूदा तेजी को शॉर्ट-टर्म रिबाउंड के तौर पर देखा जा सकता है।