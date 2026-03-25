मार्केट रैली में चमका ₹10 से कम वाला ये पेनी स्टॉक, खरीदारी की मची होड़; शेयर में 5% से ज्यादा की तेजी
₹10 से कम कीमत वाला NBFC शेयर गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस (Golden Legand Leasing and Finance) हाल ही में बाजार की तेजी के बीच करीब 5% उछल गया। सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) में आई मजबूत रैली का असर इस स्टॉक पर भी दिखा, जहां भारी खरीदारी देखने को मिली।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी के बीच ₹10 से कम कीमत वाला NBFC स्टॉक गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस (Golden Legand Leasing and Finance) अचानक चर्चा में आ गया है। बुधवार को इस शेयर में करीब 5.56%% की तेज उछाल देखने को मिली और यह अब ₹8.16 तक पहुंच गया। बाजार में जबरदस्त रैली का असर इस स्टॉक पर भी साफ दिखा, जहां BSE सेंसेक्स 1,700 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 50 भी 500 अंकों से अधिक चढ़ गया। इस तेजी के माहौल में निवेशकों की दिलचस्पी छोटे और सस्ते शेयरों में बढ़ी, जिससे इस NBFC स्टॉक में भारी खरीदारी देखने को मिली। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
शेयर में बायर्स का दबदबा
ट्रेडिंग के दौरान इस शेयर में बायर्स का दबदबा रहा, जहां करीब 40,000 खरीद ऑर्डर के मुकाबले सिर्फ 10,000 सेल ऑर्डर थे। यह संकेत देता है कि बाजार में निवेशकों का मूड पॉजिटिव है और छोटे स्टॉक्स में भी तेजी का फायदा उठाया जा रहा है। हालांकि, यह उछाल पूरी तरह बाजार की तेजी पर आधारित है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है।
कंपनी के CEO का इस्तीफा
कंपनी के हालिया अपडेट की बात करें तो इसके CEO जयंत रॉय ने 23 मार्च 2026 को निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि इस्तीफे के पीछे कोई अन्य बड़ी वजह नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में गुल्लाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड (Gullakkart Private Limited) नाम से एक नई सहायक कंपनी बनाने का फैसला लिया है, जो डिजिटल पेमेंट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) सर्विसेज में काम करेगी। इस नए वेंचर में कंपनी करीब ₹5 करोड़ का शुरुआती निवेश करेगी।
एक हफ्ते में करीब 20% गिरा यह शेयर
हालांकि, शेयर में आई ताजा तेजी के बावजूद इसका पिछला प्रदर्शन कमजोर रहा है। पिछले एक हफ्ते में यह शेयर करीब 20% गिरा है, वहीं एक महीने में 15% और 6 महीने में 35% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। यानी यह शेयर लंबे समय से दबाव में था और मौजूदा तेजी को शॉर्ट-टर्म रिबाउंड के तौर पर देखा जा सकता है।
बाजार की तेजी के चलते इस तरह के पेनी स्टॉक्स में अचानक उछाल आ सकता है, लेकिन इनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।