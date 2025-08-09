nbcc q1 net profit rises 26 pc share decline 3 percent now focus on monday know target price 26% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा शेयर, ₹165 टारगेट प्राइस, Business Hindi News - Hindustan
26% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा शेयर, ₹165 टारगेट प्राइस

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस कंपनी का शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अब सोमवार को एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 01:03 PM
NBCC result: सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेहतर आय के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 107.19 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान कुल आय बढ़कर 2,465.48 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,196.20 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनबीसीसी लिमिटेड ने 557.42 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 12,272.99 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की।

सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर

तिमाही नतीजे के बाद अब सोमवार को एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 105.85 रुपये पर बंद हुए थे। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 3.47% टूटकर बंद हुए थे।

डिविडेंड दे रही कंपनी

अपने तिमाही परिणामों के अलावा कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.21 का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि बुधवार, 13 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है। एनबीसीसी ने कहा कि डिविडेंड का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर किया जाएगा।

शेयर पर ब्रोकरेज की राय

बीते जुलाई महीने में ब्रोकरेज फर्म एलारा कैपिटल ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड पर "खरीद" रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए ₹165 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस निर्धारित किया था। शेयर के 52 हफ्ते का लो और हाई क्रमश: 70.82 रुपये और 139.90 रुपये है। कहने का मतलब है कि शेयर को लेकर ब्रोकरेज का कहना है कि यह अपने 52 वीक हाई से भी ज्यादा पर जाएगा। बता दें कि एनबीसीसी लिमिटेड परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) और रियल एस्टेट व्यवसायों में कार्यरत है।

