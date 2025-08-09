26% बढ़ा इस कंपनी का मुनाफा, डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा शेयर, ₹165 टारगेट प्राइस

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इस कंपनी का शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अब सोमवार को एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

NBCC result: सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेहतर आय के चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 26 प्रतिशत बढ़कर 135.03 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 107.19 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान कुल आय बढ़कर 2,465.48 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 2,196.20 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनबीसीसी लिमिटेड ने 557.42 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 12,272.99 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की।

सोमवार को शेयर पर रहेगी नजर तिमाही नतीजे के बाद अब सोमवार को एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 105.85 रुपये पर बंद हुए थे। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 3.47% टूटकर बंद हुए थे।

डिविडेंड दे रही कंपनी अपने तिमाही परिणामों के अलावा कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.21 का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि बुधवार, 13 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई है। एनबीसीसी ने कहा कि डिविडेंड का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर किया जाएगा।