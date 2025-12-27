PSU ने दिल्ली सरकार से सुलझाया सालों पुराना जमीन का विवाद, फोकस में शेयर, भाव 150 रुपये से कम

संक्षेप: NBCC Limited Share price: सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। एक पीछे की वजह कंपनी का सेटलमेंट है। एनबीसीसी लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ काफी लम्बे समय से चले आ रहे एक जमीन के विवाद में समझौता कर लिया है।

NBCC Limited Share price: सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। एक पीछे की वजह कंपनी का सेटलमेंट है। एनबीसीसी लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ काफी लम्बे समय से चले आ रहे एक जमीन के विवाद में समझौता कर लिया है। अब इसके बाद एनबीसीसी लिमिटेड साउथ दिल्ली में स्थिति 21.23 एकड़ के जमीन पर कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएगी। जिससे कंपनी को 8500 करोड़ रुपये का रेवन्यू हो सकता है। बता दें, इस समझौते के तहत एनबीसीसी लिमिटेड को 220 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

कैसे सुलझा विवाद शुक्रवार को एनबीसीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा था कि 42.46 एकड़ के जमीन विवाद को दिल्ली सरकार के साथ सुलझा लिया गया है। कंपनी 21.23 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार को देगी। इसके अलावा कंपनी को अन्य बची जमीन के लिए 135 करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में करना होगा। कंपनी को 15 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा 2006 से अबतक 2.5 प्रतिशत इस जमीन का किराया भी एनबीसीसी लिमिटेड दिल्ली सरकार को देगी। सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 220 करोड़ रुपये का भुगतान एनबीसीसी लिमिटेड को करना है।

शेयर बाजार में एनबीसीसी लिमिटेड का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को इस सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। बीएसई में यह स्टॉक 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर 122.10 रुपये के लेवल पर था। बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में एनबीसीसी लिमिटेड के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत चढ़ा है। इस पीएसयू स्टॉक का 52 वीक हाई 130.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 70.82 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 32967 करोड़ रुपये का है।

5 साल में एनबीसीसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 515 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।