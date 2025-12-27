Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़NBCC Limited Share in focus after company settled land dispute with delhi Govt
PSU ने दिल्ली सरकार से सुलझाया सालों पुराना जमीन का विवाद, फोकस में शेयर, भाव 150 रुपये से कम

PSU ने दिल्ली सरकार से सुलझाया सालों पुराना जमीन का विवाद, फोकस में शेयर, भाव 150 रुपये से कम

संक्षेप:

NBCC Limited Share price: सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। एक पीछे की वजह कंपनी का सेटलमेंट है। एनबीसीसी लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ काफी लम्बे समय से चले आ रहे एक जमीन के विवाद में समझौता कर लिया है।

Dec 27, 2025 04:40 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NBCC Limited Share price: सरकारी कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। एक पीछे की वजह कंपनी का सेटलमेंट है। एनबीसीसी लिमिटेड ने दी जानकारी में कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ काफी लम्बे समय से चले आ रहे एक जमीन के विवाद में समझौता कर लिया है। अब इसके बाद एनबीसीसी लिमिटेड साउथ दिल्ली में स्थिति 21.23 एकड़ के जमीन पर कंपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाएगी। जिससे कंपनी को 8500 करोड़ रुपये का रेवन्यू हो सकता है। बता दें, इस समझौते के तहत एनबीसीसी लिमिटेड को 220 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:4 दिन में इस कंपनी को मिला 1000 mw का सोलर प्रोजेक्ट, शेयरों का भाव ₹100

कैसे सुलझा विवाद

शुक्रवार को एनबीसीसी लिमिटेड ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा था कि 42.46 एकड़ के जमीन विवाद को दिल्ली सरकार के साथ सुलझा लिया गया है। कंपनी 21.23 एकड़ जमीन दिल्ली सरकार को देगी। इसके अलावा कंपनी को अन्य बची जमीन के लिए 135 करोड़ रुपये का भुगतान एक बार में करना होगा। कंपनी को 15 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा 2006 से अबतक 2.5 प्रतिशत इस जमीन का किराया भी एनबीसीसी लिमिटेड दिल्ली सरकार को देगी। सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो 220 करोड़ रुपये का भुगतान एनबीसीसी लिमिटेड को करना है।

ये भी पढ़ें:चांदी की कीमतों में तेजी रहेगी जारी, 2026 में 18% बढ़ेगा भाव, एक्सपर्ट का दावा

शेयर बाजार में एनबीसीसी लिमिटेड का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को इस सरकारी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। बीएसई में यह स्टॉक 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर 122.10 रुपये के लेवल पर था। बीते तीन महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 16 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में एनबीसीसी लिमिटेड के शेयरों का भाव 32 प्रतिशत चढ़ा है। इस पीएसयू स्टॉक का 52 वीक हाई 130.60 रुपये और 52 वीक लो लेवल 70.82 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 32967 करोड़ रुपये का है।

5 साल में एनबीसीसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 515 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिोमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stock Market Update Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।